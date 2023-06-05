恐怖「巨型蜈蚣」爬牆！上百隻腳狂動影片瘋傳　泰網友看10秒發毛

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國一名網路用戶在TikTok上傳，一隻狀似蜈蚣的巨大生物爬上牆壁，上百對腳都在不斷移動，看起來體長可能將近1公尺，令人發毛的10秒影片觀看數2天迅速突破600萬次，讓網友直呼「起雞皮疙瘩」。但世上最大的蜈蚣和馬陸平均都僅約30公分長，有人就懷疑影片的真實性，可能是拍攝角度讓人產生錯覺。

▲泰國網友上傳恐怖巨型蜈蚣影片。（圖／翻攝自TikTok@paphatsanat）

根據Kapook、Thaiger等泰媒報導，泰國TikTok用戶@paphatsanat於3日上傳了一段10秒影片，其中一隻像是巨型蜈蚣的奇怪生物爬在牆壁轉角，靠近天花板的地方，並正在緩緩地往前爬，上百對蟲足蠢動的景象加上詭異配樂，讓人頭皮發毛。

許多泰國網友紛紛留言表示，「媽呀，我起雞皮疙瘩」、「這是蛇的長度吧」、「蜈蚣跟蛇的混種？」、「影片太短了」、「這是我見過最長的蜈蚣」、「這到底什麼生物？」不過，最多人按讚的留言卻是，「很多人都在問這是真的嗎？」顯然影片的真實性已受到質疑。一名網友說，「我在森林裡看到很多這種生物，但從來沒見過這樣的長度。」

事實上，世界上體型最大的蜈蚣是祕魯巨人蜈蚣，平均長度約30公分，部分個體可達38公分。世上最大的馬陸非洲巨馬陸體長則可達33.5公分。然而，無論是哪個物種，都不可能長到像影片中將近1公尺長，而且巨型蜈蚣在泰國也很罕見。因此，有報導稱，可能只是透過拍攝角度讓觀眾產生錯覺。