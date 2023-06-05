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北韓武器計畫資金從哪來？　美估半數外匯收入來自網路攻擊

▲▼ 北韓官媒罕見公開火箭千里馬號發射失敗照片。（圖／路透）

▲ 北韓5月底發射軍事間諜衛星宣告失敗。（圖／路透）

文／中央社新加坡5日綜合外電報導

一名美國高階官員向日經亞洲表示，據美國估計，北韓約有半數外匯收入來自網路攻擊，而這筆不義之財可能為其武器計畫提供重要的資金來源。

日經亞洲報導，「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議2日在新加坡登場，北韓構成的威脅是主要議題之一。儘管北韓5月31日未能成功發射間諜衛星，但已表示很快將再次嘗試且不會先行通知。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、日本防衛大臣濱田靖一、南韓國防部長李鍾燮3日在「香格里拉對話」場邊會談中，決定在今年底前啟動即時共享北韓飛彈警報情報（warning data）系統。

美國正尋求切斷北韓核子和飛彈計畫的經費來源。

拜登政府的一名高階官員上週告訴日經亞洲：「我們非常擔心加密貨幣被盜，網路攻擊是平壤政權的重要資金來源，我們擔心北韓約50%外匯收入來自網路盜竊。」

這名官員說，自2018年來，北韓網攻急劇增加，恰好是在金正恩領導下北韓開始大舉試射飛彈之時。

北韓對外貿易在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間直線下降，這個孤立的國家據信愈來愈依賴網路盜竊來彌補外匯收入損失；北韓外匯收入大多來自向中國走私煤炭等商品。

南韓政府估計，北韓2022年透過網攻竊取超過7億美元的加密貨幣，並藉著從國外僱用的駭客賺進數億美元。南韓民間機構估計，去年加密貨幣盜竊案高達17億美元。

南韓表示，北韓僱請大約1萬名駭客自交易所竊取加密貨幣，或對企業進行勒索軟體攻擊。

南韓的朝鮮半島和平與安全事務特使金健（Kim Gunn）2日在「香格里拉對話」的小組討論中表示，北韓對越南、新加坡，甚至是關係友好的中國都發起了網路攻擊。金健說，必須阻止北韓利用不義之財為其核子計畫提供資金。（譯者：屈享平／核稿：劉文瑜）

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