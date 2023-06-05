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大陸 大陸焦點 特派現場

美加駐港領館4日上傳燭光照　陸駐港公署：拙劣政治戲碼！

▲▼香港慶主權移交24周年　護旗隊首次以「中式步操」進場。（圖／路透社）

▲香港。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國、加拿大的駐香港總領事館4日在社交媒體上貼出燭光照片悼念六四事件。對此，中國大陸外交部駐港公署表示，美加等個別國家駐港總領館上演拙劣政治戲碼，操弄人權等話術工具，和一些反中亂港分子一唱一和，妄圖挑動事端、干預香港事務和中國內政。

陸外交部駐港公署發言人提到，新中國成立70多年來取得的偉大成就充分說明，中國選擇的發展道路完全正確，得到人民群眾堅決擁護，「少數外部干預勢力甘當跳梁小丑，執意翻炒已有定論的事件，給中國潑髒水、給香港使絆子，圖謀製造對立、煽動對抗，玩弄意識形態滲透、和平演變這套早就被人看穿的老把戲，純屬蚍蜉撼樹，自不量力，注定被掃進歷史的垃圾堆！」

發言人指出，少數西方國家自身人權劣跡斑斑，特別是美國歷史上犯下種族滅絕、殖民主義的滔天罪行，現實中金錢政治、種族歧視、貧富分化等國內問題痼疾難除，還在全球各地挑起戰火，導致數百萬人家破人亡、流離失所。

▲香港舉行七一升旗典禮。（圖／路透）

發言人說，一些無良政客和個別國家駐港機構選擇性遺忘本國歷史原罪和糟糕人權紀錄，卻熱衷於打著「人權衛士」的幌子對別國肆意攻擊、橫加干涉，何其虛偽、何其雙標、何其可笑，「拿著如此漏洞百出的劇本，再怎麼演，也只會更加暴露其假人權自由之名搞政治訛詐、霸道霸凌的醜陋面目。」

發言人強調，今日之中國，正昂首闊步走在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的新征程上。今日之香港，正從由亂到治走向由治及興，沿著「一國兩制」實踐正確軌道前進。大勢不可逆，人心不可違。

發言人還說，奉勸少數外部干預勢力及美國等個別國家駐港機構認清形勢、改弦更張，恪守國際法和國際關係基本準則，遵守《維也納領事關係公約》規定，立即停止徒勞無功的政治操弄，趁早放棄亂港遏華的痴心妄想，「不得以任何形式插手香港事務和中國內政，否則必將遭到14億中國人民的迎頭痛擊！」

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