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史上最慘冤獄！澳洲媽「被控親手殺4孩」　入獄20年後案情大逆轉

▲。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲ 女子被判親手殺害4名子女，20年後獲釋。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲女子福比格（Kathleen Folbigg）2003年因親手殺害4名子女，被判25年徒刑，曾是人們口中的恐怖連環殺人魔，近年重啟調查竟發現，她的4個孩子可能都是自然死亡，她也在20年冤獄後於今（5）日獲釋，成為澳洲史上最嚴重誤判之一。

綜合CNN及《衛報》報導，福比格的4個孩子在1989年以來的10多年內相繼死亡，分別只活了19天、8個月、10個月及18個月，且她在4起案件中都是最先發現屍體的人。儘管沒有物證表明是她導致孩子喪命，但因沒有其他合理的解釋，福比格便成為眾人懷疑的對象。

控方主張，同個家庭的4名嬰兒在2歲前自然死亡的可能性微乎其微，還將福比格的日記部分內容解讀為認罪的自白。而陪審團太過仰賴控方論點，福比格最終被控謀殺3個孩子及過失殺害一個孩子，2003年被判25年徒刑，已經服刑20年。

2019年一項調查卻指出，對福比格的定罪存在合理懷疑。且去年出現新的科學證據，啟動一項新調查，為孩子的死因提出解釋，合理可能性指出，是一種名為CALM2-G114R的基因突變導致他們死亡。

協助調查的首席律師卡蘭（Sophie Callan）表示，考量過去所有證據後，認為福比格的犯行存在合理懷疑。新南威爾斯州總檢察長戴利（Michael Daley）5日下令赦免及無條件釋放，友人證實她已經在回家路上，據稱她將為「失去的20年」索賠。

戴利也公布新州前首席大法官巴瑟斯特（Thomas Bathurst）主導的定罪調查結果摘要，巴瑟斯特指出，他堅信福比格被判的每一條罪行都存在合理懷疑，且認為當初用來定罪的日記內容是出於她接連喪子的悲痛情緒，將孩子的死歸咎於自己，而非承認親手殺害。

不過戴利也說明，赦免福比格代表她不必服完剩餘刑期，但不代表撤銷罪行，因為僅有刑事上訴法院能夠做這項決定，至於賠償，福比格則須向新州政府提出民事訴訟，或與政府接觸索賠。

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