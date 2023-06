F-16升空音爆！「擅闖華府領空」小飛機墜毀　無人生還

▲ F-16戰機4日緊急升空,攔截闖入華府空域的輕型機。(資料照/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國華盛頓特區及維吉尼亞州4日發生巨大音爆,因一架載人輕型機違規擅闖華府空域,國民警衛隊多架F-16戰機升空攔截,並獲准以超音速飛行,而這架輕型機後來在維州墜毀,最新消息稱機上無人生還。

綜合CBS等美媒,北美防空司令部(NORAD)聲明指出,該部部署F-16戰機應對一架在華府及維州上空飛行的賽斯納(Cessna)560 Citation V輕型機。美國官員透露,由哥倫比亞特區國民警衛隊第113戰鬥機聯隊執行這次緊急行動。

聲明說明,NORAD飛機被授權以超音速飛行,因此該地區居民可能聽到音爆,也可能目睹用來吸引輕型機飛行員注意的照明彈。推特上有不少網友稱下午聽見巨大轟鳴聲,也有網友上傳監視器影片,可見他的寵物在睡夢中因巨響驚醒。

