路邊發現6年輕女屍「距離僅160公里」 　美警懷疑連環殺手犯案





▲當地警方自2月以來，已連續發現6具女性死者。（圖／翻攝自Portland Police Bureau）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州波特蘭市警方連續在路邊發現6具年輕女性屍體，由於屍體的發現地點相距不到100英里（約160公里），懷疑6女死因不單純，很有可能是連環殺手犯案。

波特蘭警方從今年2月開始，陸續在波特蘭市周邊地區尋獲多具失蹤女子屍體，最新發現的死者為22歲女子史密斯(Kristin Smith)，其上月7日被發現陳屍在Eagle Creek附近一樹林中，於3月下旬被家人通報失蹤。

警方目前已尋獲6具女子遺體，其他死者包含32歲女子喬安娜(Joanna Speaks)、24歲女子佩里(Charity Lynn Perry)、31歲女子布莉姬(Bridget Leann Ramsey Webster)、22歲女子艾希莉(Ashley Real)與一名身分尚無法辨識的原住民女子。

6名死者中，警方只有揭露喬安娜死因，其頭部與頸部受到重物重擊，死於鈍器外傷，姊姊蘿賓(Robyn Speaks)表示，「我不想危言聳聽，但實際上死亡的女性非常多，所有家屬都有互相聯繫，一起討論過案情，我們正在與警方合作，希望能找到案件的關聯」。警方也對外證實，目前相關機關已針對多起死亡案件，進行合作調查中。