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床上運動分勝負！瑞典將辦「性愛比賽」　姿勢、耐力共16項要評分

▲▼男女示意圖,男女,示意圖,性愛,情侶,性感,情人,性,感情（圖／CFP）

▲瑞典性聯合會組織將舉辦性愛運動大賽。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

瑞典性聯合會（Swedish sex federation，SSF）宣布將於6月8日舉辦首屆歐洲性愛錦標賽，參賽者每天將進行45分鐘到1小時的性事，評分項目包含誘惑、前戲、耐力、外貌、姿勢、次數與藝術表現等，最初傳出約20名來自不同國家的人報名。不過，該組織將性列為正式運動的申請，已於5月底遭瑞典體育聯盟否決。

根據《印度時報》等外媒報導，瑞典性聯合會組織在官網宣布，即將於6月8日在瑞典第二大城哥德堡（Gothenburg）舉辦首屆歐洲性愛錦標賽，賽事為期6周，參賽者將與伴侶每天進行大約45分鐘到1小時的性活動，但具體時間長短取決於比賽時間。

▲▼男女示意圖,男女,示意圖,性愛,情侶,性感,情人,性,感情（圖／CFP）

▲性愛錦標賽包含16項評分標準。（示意圖／CFP）

最初公布的報名資訊指出，來自各國的20名參賽者，將以3名評審的評分與網路直播收視率來分出勝負。據瑞典媒體報導，目前性聯合會網站已公布了13位參賽者名單，國籍包含克羅埃西亞、斯洛維尼亞、英國、烏克蘭、俄羅斯、法國、西班牙、義大利和芬蘭。

根據瑞典性聯合會公布的規則，性愛比賽共有16項評分項目，包含誘惑、身體按摩、探索色情部位、前戲、口交、插入、持久度、外貌與器官外觀、姿勢的執行與變換的創造力、耐力與限定時間內的高潮次數、藝術表現、在比賽中提高伴侶血壓和心率的能力，以及受觀眾歡迎的程度等。

▲性愛,做愛,上床。（圖／視覺中國）

▲瑞典性聯合會認為性也是一種體力消耗和技巧的運動。（示意圖／CFP）

瑞典性聯合會主席布拉蒂奇（Dragan Bratic）表示，性是一項不可避免的運動，並強調性活動對於身心健康的潛在影響與訓練的重要性，「就像其他任何運動一樣，想在性愛中達到理想效果就需要訓練。因此，人們開始在這個領域展開競賽是合乎邏輯的。」

然而，瑞典並未真的將「性」列為正式運動。據瑞典公共媒體「瑞典廣播電台」（SR）等當地媒體報導，瑞典國家體育聯盟（Swedish Sports Confederation）當天投票表決通過，將推廣電競項目的瑞典電子競技聯合會正式列入聯盟成員，但性聯合會2022年底提出申請後一直未能補繳缺件，成員資格已經遭到否絕。

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