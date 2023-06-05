澳酒吧推「脫內衣免費換酒」！罩杯越大越多杯　牆上掛滿Bra

▲澳洲酒吧推出脫內衣換酒活動，引發軒然大波。（圖／Woolshed On Hindley臉書、推特）



記者王佩翊／編譯

澳洲一間酒吧日前推出「脫內衣換免費酒水」的活動，甚至還主打罩杯越大送越多杯，引發爭議。對此，店家出面道歉並取消相關活動，企圖滅火，不過網友仍不領情，認為整個經營團隊，上至負責人，竟然沒有人認為這個活動有問題，讓人感到非常失望。

根據《太陽報》報導，澳洲郊區阿得雷德（Adelaide）一間名為「Woolshed on Hindley」的酒吧近日推出了一項新的宣傳活動，所有來店的女性只要將內衣脫掉，就可以換取免費的酒類飲料。為了吸引顧客參與，店家還在店內的牆上掛上許多女性內衣。

業者甚至還推出「罩杯越大送越多」的規則，如果是穿A罩杯胸罩的顧客可以免費獲得1杯飲料、穿B罩杯獲得2杯、穿C罩杯則可以獲得3杯免費酒水，以此類推。酒吧老闆在社群媒體上寫道，「穿內衣不舒服，所以鬆開它，掛在架子上吧。這意味著妳們和男孩一樣！」

然而活動一出隨即引發爭議，大批網友認為酒吧此舉失去分寸，並強烈反彈。酒吧隨即在社群媒體道歉滅火，並承諾取消相關宣傳活動。貼文中寫道，「這個宣傳活動讓顧客感到不舒服與身材羞恥，我們對此誠摯道歉，這並非我們的本意。」

▲酒吧發表道歉聲明。（圖／Woolshed On Hindley臉書）



酒吧強調，「由於各位的反饋，目前已經取消相關活動，我們也正在研究其他促銷活動，以利為所有人創造一個有趣、安全以及包容的環境。而我們的高層未來會嚴格審理所有宣傳活動，確保我們為所有顧客創造一個包容的環境。」

儘管如此，仍有網友不買帳表示，「這個活動是一個糟糕的想法，非常不適當」、「當初推出這個活動的人應該被解雇，明明就還有很多有用且不會讓顧客失望的方法」。