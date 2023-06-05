印度大橋「軟腳式坍塌」誇張畫面曝光　去年才因強風暴雨塌掉

▲這座大橋去年曾因強風暴雨倒塌過。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度比哈爾邦一座正在興建當中的4車道大橋4日崩塌，現場畫面也已經曝光。這已經是這座橋第二次發生倒塌事故，邦政府已下令進行調查。

#WATCH | Under construction Aguwani-Sultanganj bridge in #Bihar’s #Bhagalpur collapses. The moment when bridge collapsed was caught on video by locals. This is the second time the bridge has collapsed. Further details awaited.



(Source: Video shot by locals) pic.twitter.com/juVsCwogMF — TOI Patna (@TOIPatna) June 4, 2023



綜合NDTV、India Today報導，這座大橋橫越印度知名恆河，耗資171.6億印度盧比建造，全長3.1公里，連接蘇爾唐甘傑與卡加里亞，具有重要性，因為這座橋連接比哈爾邦的北部與南部。不過就在當地4日傍晚6時左右，正在施工中的橋樑突然崩塌，有4至5根柱子垮掉。

依據畫面，大橋先有一部份倒塌後，旁邊另一部份也跟著垮掉，濺起大量水花。目擊者宣稱，在橋樑坍塌的那一刻，還有人在上面工作。比哈爾邦首席部長庫瑪爾（Nitish Kumar）已下令進行調查究責，稱應該要對犯錯人員採取嚴厲行動。

就在2022年4月，這座大橋因強風暴雨導致橋樑崩塌，橋墩4號柱子至6號柱子之間塌陷。當時人們對建築工程提出強烈質疑，但沒有相關單位採取行動，相反地，建築公司獲得更多時間施建橋樑工程。