　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣人「日本必買清單」曝！　第1名被掃貨掃到銷量創新高

▲▼日本松本清，日本藥妝，日本購物，日本免稅，日本退稅，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本媒體公布台灣人最愛買的日本藥妝第1名。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

隨著疫情解除，各國國境開放，大批訪日觀光客蜂擁而至，光是4月就有195萬人前往日本，僅比4年前疫情爆發之前少了30%。而旅客的到來也帶來巨大消費力，日媒整理了一份外國旅客的必買購物清單，並特別提到台灣人最愛買的產品，該產品甚至有望在本年度創下營業額的新高。

根據《日經亞洲評論》報導，日本當局最新統計顯示，大部分的海外旅客已經逐漸「回歸」。在疫情爆發前，中國遊客占總旅客數的30%，如今雖只剩下不到10%，但是整體人數仍有實質成長，4月已經回復到疫情前的7成。而上百萬的旅行者也確確實實讓當地店家感受到存在感，觀光客的爆買與血拚，更讓部分商品的營業額逼近歷史新高。

▲▼日本藥妝，日本美妝，合利他命Ex Plus強效錠。（圖／記者蔡玟君攝）

▲合利他命Ex Plus強效錠成為外國旅客最愛的保健品。（圖／記者蔡玟君攝）

報導稱，由ALINAMIN製藥所研發製造的維生素B營養補充劑「合利他命」號稱能消除疲勞，而該公司的業務經理Mitsuhiro Tahara則表示，合利他命錠的銷量最快本年度就能創下銷售紀錄。根據《日經亞洲評論》調查，多家藥妝店將合利他命EX PLUS強效錠列為1月外國旅客的銷售冠軍。

《日經亞洲評論》特別提到，台灣旅客最愛買的就是合利他命，儘管合利他命在台灣也有販售，但是因為在日本可以以更低廉的價格購入，因此更加吸引台灣觀光客。數據指出，台灣旅客購買的數量甚至超越疫情前。

不僅如此，由若元製藥推出的腸胃藥「若元錠」也非常受到外籍旅客歡迎，特別是強力若元胃腸錠，有望成為下一個新寵兒。據悉，強力若元胃腸錠2023年前4個月的銷售額比去年同期增加了80%。若元製藥表示，由於大量的市場需求，工廠正在加緊趕工，同時也提到台灣人是最大宗的消費者。

接受《日經亞洲評論》調查的藥妝店表示，目前大部分的收入來源還是依靠台灣人、南韓人以及中國人。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
本周「午後雷雨特猛」可能下到半夜！周末梅雨到
LIVE／牛肉店爆抹布水煮麵！老闆最新回應　5億生律師槓中檢
陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎
快訊／抹布水煮麵！　老闆認了：頂多石牌店收掉不做
快訊／前議長涉「詐領助理費」　住處遭搜索
玩不到了！日本環球影城「人氣設施」9月起閉園
高中生落海亡...母烈陽下苦守海邊2天　見遺體哭癱
牛肉麵店「遭爆抹布水煮麵」　衛生局出手了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路邊發現6年輕女屍「距離僅160公里」 　美警懷疑連環殺手犯案

澳酒吧推「脫內衣免費換酒」！罩杯越大越多杯　牆上掛滿Bra

大咖DJ「女助理面前」狂自慰！最高紀錄1天4次　她舉報反遭開除

F-16升空音爆！「擅闖華府領空」小飛機墜毀　無人生還

遊民突然攻擊上學女童　男阻止被「美工刀割臉」靠眼鏡保住眼球

印度大橋「軟腳式坍塌」誇張畫面曝光　去年才因強風暴雨塌掉

印度「171億大橋」崩塌斷裂！如奶粉般10秒「溶入」水中消失

白宮國安顧問：拜登與習近平將在「某時」會面　重啟美中高層接觸

俄稱烏克蘭「大規模進攻失敗」250人戰死　烏軍發35秒「沉默片」

台灣人「日本必買清單」曝！　第1名被掃貨掃到銷量創新高

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

路邊發現6年輕女屍「距離僅160公里」 　美警懷疑連環殺手犯案

澳酒吧推「脫內衣免費換酒」！罩杯越大越多杯　牆上掛滿Bra

大咖DJ「女助理面前」狂自慰！最高紀錄1天4次　她舉報反遭開除

F-16升空音爆！「擅闖華府領空」小飛機墜毀　無人生還

遊民突然攻擊上學女童　男阻止被「美工刀割臉」靠眼鏡保住眼球

印度大橋「軟腳式坍塌」誇張畫面曝光　去年才因強風暴雨塌掉

印度「171億大橋」崩塌斷裂！如奶粉般10秒「溶入」水中消失

白宮國安顧問：拜登與習近平將在「某時」會面　重啟美中高層接觸

俄稱烏克蘭「大規模進攻失敗」250人戰死　烏軍發35秒「沉默片」

台灣人「日本必買清單」曝！　第1名被掃貨掃到銷量創新高

醫生說手術後會穩定！結果黑狗第6天「站上沙發」學貓：好想去玩

NVIDIA執行長黃仁勳電腦展後沒去上海！　中媒曝：已返美

前立法院長兒挨告遭假扣押2億　董座「3年收入僅5500」傻眼了

42歲郭靜無預警曝喜訊！　公開「新身份」：一定跌破眼鏡

包・開箱／Bottega Veneta質感新作「Andiamo」！感受黃銅繩結與編織魅力

淡水單日2起冷氣室外機起火　消防局籲定期檢修電器

福島核廢水4年後抵台　柯文哲喊「不擔心」：日本是負責任的大國

高雄男連傷2人！工地口角拿菜刀敲頭　落跑途中遇仇家再逞兇

占卜／這個人「內心有什麼話」沒對我說？

整支霸氣斜躺麵上！南投獨家「茭白筍」拉麵　重口味激推大蒜豚骨

國際熱門新聞

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

不單純？義大利船難　21乘客「全是情報員」

馬路竟是瀝青地毯　承包商辯德國技術

夫妻飛機托盤桌替嬰換尿布　屎味炸裂

美華府驚傳音爆！　多架F-16戰機緊急升空

影片曝！「超人騎士」飆闖紅燈　噴飛慘死

狗狗是人類最好朋友？研究：6種狗不喜歡人

AI熱潮　華爾街看好1大廠成下一個輝達

台灣人必買「日本藥妝第1名」曝！

日網紅議員被全球通緝！今返國「一下機就被逮」

女護士「毒殺2病患」：幫他們解脫

輝達是「AI界的蘋果」　分析：黃仁勳遙遙領先

祖克柏爆巴西柔術比賽遭對手勒暈　Meta回應了

更多熱門

相關新聞

日網紅議員被全球通緝！今返國「一下機就被逮」

日網紅議員被全球通緝！今返國「一下機就被逮」

日本爆料系YouTuber、前議員東谷義和（GaaSyy，ガーシー）因涉嫌威脅名人等罪嫌遭日本警方通緝，並被撤銷護照，日本當局更聯合國際刑警組織對其展開全球通緝。而他4日隻身搭乘阿聯酋航空的班機飛抵日本，一下機就被重重警力包圍逮捕。面對媒體時，他本人則是神情自若地對著鏡頭露出笑容。

日本皇室最高齡　崇仁親王妃迎百歲生日

日本皇室最高齡　崇仁親王妃迎百歲生日

那霸機場今3度「緊急關閉跑道」原因曝

那霸機場今3度「緊急關閉跑道」原因曝

野生黑熊闖入日本動物園　抓破「通電鐵絲網」

野生黑熊闖入日本動物園　抓破「通電鐵絲網」

日本暴雨再添2死！1人遭活埋　1人陳屍海邊

日本暴雨再添2死！1人遭活埋　1人陳屍海邊

關鍵字：

日韓要聞合利他命

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

何志偉遭控肢體性騷道歉了

家家曝「阿公見過人魚」：漁船視他們為厄運

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

台志願軍烏克蘭戰場歸來　轉角遇「大批俄軍」愣住

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。他表示經歷很多無法用科學解釋的事，鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面