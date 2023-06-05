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印度火車事故下修至275死　救援行動劃下句點

▲印度東部奧里薩邦（Odisha）火車相撞事故。（圖／路透）

▲印度嚴重火車相撞事故。（圖／路透）

文／中央社印度巴哈納加4日綜合外電報導

印度發生20多年來最慘重的鐵路事故後，當局今天表示，救援行動已經劃下句點，號誌系統故障被認為是造成至少275人死亡的可能原因。

路透社報導，奧里薩省（Odisha）政府首席秘書耶拿（Pradeep Jena）表示，因為一些遺體被重複計算，這起事故的死亡人數從288人下修。耶拿告訴記者，「現在救援行動已經結束」，這個數字不太可能會再上升。

2日晚間在巴拉索爾（Balasore）發生的這起重大交通事故造成近1200人受傷。當時一列客運火車撞上一列靜止的貨運火車後，數節車廂出軌，撞上另一列往相反方向行駛的客運火車。

每天載客量超過1300萬人次的國營企業印度鐵路公司（Indian Railways, IR）一直在努力改善安全紀錄，相關問題被歸咎於基礎建設老化。

將在明年面臨大選的印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天抵達事發現場與救難人員交談、視察事故殘骸，並與一些傷患見面。莫迪表示：「有罪者將會受到嚴格的懲罰。」

▲印度火車事故。（圖／路透）

▲印度火車相撞造成近300人死亡。（圖／路透）

鐵路局（Railway Board）成員辛哈（Jaya Varma Sinha）表示，初步調查指出，從加爾各答（Kolkata）開往清奈（Chennai）的「科羅曼德快線」（Coromandel Express）以時速128公里從正線出軌，進入用於停放火車的側線環狀軌，接著撞上停在環狀軌上的貨運火車。

辛哈告訴記者媒體，這次衝撞導致「科羅曼德快線」的引擎和前4節或5節車廂出軌翻覆，並撞上以時速126公里行駛在第2正線、反向由耶萬布爾（Yesvantpur）開往豪拉（Howrah）特快線列車的最後兩節車廂。

辛哈指出，撞擊導致這兩節車廂脫軌，形成巨大殘骸。她提到，兩列客運列車的駕駛員都受了傷但倖存。

當重型機械操作人員正在清理損壞的軌道、破損的列車和電纜時，心急如焚的家屬在一旁觀看。

鐵路部在推特（Twitter）上寫道，超過1000人參與了救援工作。

印度鐵路部部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）表示：「我們的目標是在7日上午前完成所有的修復工作，到時軌道應該能正常運行。」

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