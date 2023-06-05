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美華府驚傳音爆！　多架F-16戰機急升空攔截飛機

▲▼美軍F-16。（圖／路透社）

▲美軍F-16戰機緊急升空。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國官員表示，一架輕型機4日違反規定闖入華盛頓特區空域，國民警衛隊隨即派遣多架F-16戰機升空追逐，並獲允許以超音速飛行，因此華盛頓居民可能聽到超音速音爆。該架輕型機最終墜落在維吉尼亞州東南山麓地帶，據了解，機上載有4人。

路透社報導，美東時間4日下午，一架賽斯納（Cessna）輕型飛機飛抵紐約地區空域，突然以近乎180度的大迴轉，朝向維吉尼亞州方向飛去，途中將會經過美國首都華盛頓哥倫比亞特區上空。安德魯斯聯合基地的國民警衛隊空軍，立即派遣多架F-16戰機升空，追上該架輕型飛機後，至少一名飛行員表示，肉眼看到輕型機飛行員已呈現昏迷狀態。

北美防空司令部（NORAD）在聲明中指出，該部授權飛行員以超音速飛行，附近區域居民可能有聽見音爆，飛行員嘗試與該架輕型機取得聯繫，甚至一度釋放熱誘彈企圖吸引注意，但始終未收到任何回應，輕型機一路向西南方向飛行，最終於美東時間下午3時30分（台灣時間凌晨3時30分），在維吉尼亞州的喬治華盛頓森林附近墜毀。

美國聯邦航空管理局在聲明中指出，一架賽斯納（Cessna）輕型飛機4日從田納西州Elizabethton Municipal機場起飛，目的地為紐約長島的麥克阿瑟機場，距離曼哈頓以東約80公里，但在紐約空域上頭迴轉，最終墜毀於維吉尼亞州。

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