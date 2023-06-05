祖克柏爆巴西柔術比賽遭對手勒暈　Meta回應了





▲祖克柏夾緊對手。（圖／翻攝自Mark Zuckerberg粉絲專頁）

記者張靖榕／綜合外電報導

Meta創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近年勤練巴西柔術，在台灣教練的訓練下於5月參加比賽，獲得一金一銀的好成績，不過他被爆在比賽過程中遭對手勒頸昏迷，對此，祖克柏與教練都否認，Meta發言人也回應了。

《紐約時報》指出，祖克柏在比賽中被對手勒頸，裁判聽到他發出鼾聲，以為他昏迷了，因此終止比賽。然而賽後祖克柏噢教練都否認這項說法，稱他只是發出呻吟，並沒有真的失去意識。Meta發言人也向媒體提供同樣說法。

祖克柏曾在Podcast節目上表示，自己很喜歡看UFC（終極格鬥冠軍賽），認為這項運動很原始，也引起他對綜合格鬥的興趣，進而熱衷於巴西柔術。他去年還發布一段與一名綜合格鬥選手交手的影片，不少UFC明星都表示讚賞。

儘管Meta面臨現有業務受到競爭挑戰影響，公司從疫情間迅速擴編演變成今年計畫2.1萬人裁員，Meta鋒芒也被推特、TikTok等其他社群媒體搶過。不過，祖克柏對於元宇宙仍充滿信心，也相當投入巴西柔術，即使在場上冒著可能被對手勒昏的風險，仍繼續練習。

▼祖克柏訓練影片。