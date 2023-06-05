　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

祖克柏爆巴西柔術比賽遭對手勒暈　Meta回應了

▲祖克柏參加柔術比賽。（圖／翻攝自Mark Zuckerberg粉絲專頁）

▲祖克柏夾緊對手。（圖／翻攝自Mark Zuckerberg粉絲專頁）

記者張靖榕／綜合外電報導

Meta創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近年勤練巴西柔術，在台灣教練的訓練下於5月參加比賽，獲得一金一銀的好成績，不過他被爆在比賽過程中遭對手勒頸昏迷，對此，祖克柏與教練都否認，Meta發言人也回應了。

《紐約時報》指出，祖克柏在比賽中被對手勒頸，裁判聽到他發出鼾聲，以為他昏迷了，因此終止比賽。然而賽後祖克柏噢教練都否認這項說法，稱他只是發出呻吟，並沒有真的失去意識。Meta發言人也向媒體提供同樣說法。

祖克柏曾在Podcast節目上表示，自己很喜歡看UFC（終極格鬥冠軍賽），認為這項運動很原始，也引起他對綜合格鬥的興趣，進而熱衷於巴西柔術。他去年還發布一段與一名綜合格鬥選手交手的影片，不少UFC明星都表示讚賞。

儘管Meta面臨現有業務受到競爭挑戰影響，公司從疫情間迅速擴編演變成今年計畫2.1萬人裁員，Meta鋒芒也被推特、TikTok等其他社群媒體搶過。不過，祖克柏對於元宇宙仍充滿信心，也相當投入巴西柔術，即使在場上冒著可能被對手勒昏的風險，仍繼續練習。

▼祖克柏訓練影片。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／失聯39小時！　疑落海高中生遺體找到了
台志願軍烏克蘭戰場歸來！轉角遇「大批俄軍」愣住　英勇全殲滅
裸女夜闖樹林生吞鹿屍　她架攝影機拍下全程嚇壞：女巫傳說是真的
4男女半夜到別人家「洗蛤蜊」　屋主一開門氣炸…滿地腥臭水
「午夜雷雨」連3天！1年下不到10天　原因曝光
牛肉麵店「抹布水煮麵裝碗」完整影片公布　外送員：根本沒換水
今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美華府驚傳音爆！　多架F-16戰機急升空攔截飛機

比利時總理德克魯騎車跌倒　短暫失去知覺

槍手闖民宅掃射5死8傷！警察被爆頭　厄瓜多爆重大槍擊案

為提振石油價格　沙烏地7月每天再減產100萬桶

祖克柏爆巴西柔術比賽遭對手勒暈　Meta回應了

奪命影片曝！「超人騎士」狂飆闖紅燈　下秒噴飛慘死

輝達是「AI界的蘋果」　分析：黃仁勳領先蘇姿丰和對手好幾年

夫妻飛機托盤桌「替嬰換尿布」！濃厚屎味炸裂　乘客秒衝廁所吐了

裸女夜闖樹林生吞鹿屍　她架攝影機拍下全程嚇壞：女巫傳說是真的

變態女護士「毒殺2病患」：幫他們解脫！

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

美華府驚傳音爆！　多架F-16戰機急升空攔截飛機

比利時總理德克魯騎車跌倒　短暫失去知覺

槍手闖民宅掃射5死8傷！警察被爆頭　厄瓜多爆重大槍擊案

為提振石油價格　沙烏地7月每天再減產100萬桶

祖克柏爆巴西柔術比賽遭對手勒暈　Meta回應了

奪命影片曝！「超人騎士」狂飆闖紅燈　下秒噴飛慘死

輝達是「AI界的蘋果」　分析：黃仁勳領先蘇姿丰和對手好幾年

夫妻飛機托盤桌「替嬰換尿布」！濃厚屎味炸裂　乘客秒衝廁所吐了

裸女夜闖樹林生吞鹿屍　她架攝影機拍下全程嚇壞：女巫傳說是真的

變態女護士「毒殺2病患」：幫他們解脫！

大S身體太虛…網揭她「曾吞抗凝血劑美白」！　悔認：身上出血得很厲害

快訊／失聯39小時！　疑落海高中生遺體找到了

二哈變身拒否犬！穿雨衣「倒濕漉漉地板」不回家：本汪還沒玩夠啦

美華府驚傳音爆！　多架F-16戰機急升空攔截飛機

郭台銘「保溫、秀肌肉！」　3腹案拚敗部復活

台志願軍烏克蘭戰場歸來！轉角遇「大批俄軍」愣住　英勇全殲滅

快訊／台南永康凌晨火警「住戶披焦黑毛巾逃」　7人獲救3機車毀損

比利時總理德克魯騎車跌倒　短暫失去知覺

蔡阿嘎道歉片挨批沒誠意！　「鄉民女神」點出4句話引怒火：假掰裝傻

「午夜雷雨」連3天！1年下不到10天　原因曝光

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

國際熱門新聞

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

不單純？義大利船難　21乘客「全是情報員」

馬路竟是瀝青地毯　承包商辯德國技術

夫妻飛機托盤桌替嬰換尿布　屎味炸裂

影片曝！「超人騎士」飆闖紅燈　噴飛慘死

狗狗是人類最好朋友？研究：6種狗不喜歡人

女護士「毒殺2病患」：幫他們解脫

日網紅議員被全球通緝！今返國「一下機就被逮」

AI熱潮　華爾街看好1大廠成下一個輝達

李尚福大談台灣　分析：憂台海國際化

網美素顏差太多　差點無法登機

輝達是「AI界的蘋果」　分析：黃仁勳遙遙領先

聖母峰登山季已12死　嚮導點1原因

更多熱門

相關新聞

快訊／Meta最新VR+MR裝置Quest 3

快訊／Meta最新VR+MR裝置Quest 3

Meta 在稍早之前公開了自家最新的 VR／MR 頭戴式裝置「Meta Quest 3」，並預計在今年秋季正式上市，售價 128GB 版本售價 539.99 美金（約新台幣 16,568 元）起。

估蘋果將推首款頭戴式裝置　外媒：Meta將受益

估蘋果將推首款頭戴式裝置　外媒：Meta將受益

Meta將用戶資料傳輸美國　歐盟重罰13億美元

Meta將用戶資料傳輸美國　歐盟重罰13億美元

Meta下一輪裁員將於下週開始　人數恐達6000人

Meta下一輪裁員將於下週開始　人數恐達6000人

Meta執行長祖克柏棄元宇宙「回歸現實」　資產暴增1.36兆傲視富豪群

Meta執行長祖克柏棄元宇宙「回歸現實」　資產暴增1.36兆傲視富豪群

關鍵字：

Meta祖克柏巴西柔術

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

何志偉遭控肢體性騷道歉了

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

高樹河堤4車連環撞！2騎士身亡

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

家家曝「阿公見過人魚」：漁船視他們為厄運

周湯豪高雄開唱「收工滿床都是bra」！黃子佼問1句笑翻

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面