奪命影片曝！「超人騎士」狂飆闖紅燈　下秒噴飛慘死

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞檳城4日發生一起死亡車禍，2名機車騎士晚間在大馬路上飆車競速，遇紅燈也不停，結果在路口遇上一輛轎車，其中一名趴在機車上扮超人的騎士高速撞上，當場死亡。

▲馬來西亞19歲青年耍帥飆車慘死。（圖／翻攝中國報）

馬來西亞《中國報》報導，事件發生在當天凌晨4時許，敦林蒼祐醫生大道、峇都茅Seagate工廠前路段，群眾聚集在路邊拍攝機車高速競賽的影片，其中一名19歲的青年以超人飛行的姿勢趴在行駛中的機車上，與另一名機車騎士競速，眼見前方路口紅燈，兩人仍不煞車，突然出現一輛轎車，「超人青年」當場撞擊轎車左前輪位置噴飛，驚悚過程全被民眾拍下來。

▲莫哈末阿吉經常分享與愛車合照。（圖／翻攝中國報）

死者是19歲的莫哈末阿吉，居住在浮羅山背一帶，轎車駕駛與莫哈末阿吉是同齡的巫裔男子，也來自浮羅山背，目前待業中，兩人在路口相撞的影片再度引起馬來西亞對於飆車黨死灰復燃的恐懼與反感，許多人並不同情莫哈末阿吉的死。

當地議員也發聲，表示該路段幾乎每個禮拜都會出現飆車族競賽，要求警方應該加強在敦林蒼祐醫生大道的巡邏，並在峇都茅Seagate工廠前路段裝設閉路監視器，加強取締飆車族的力道。