輝達是「AI界的蘋果」　分析：黃仁勳領先蘇姿丰和對手好幾年

▲黃仁勳被分析師大讚「真正有遠見的人」。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

黃仁勳率領輝達（Nvidia）在AI人工智慧領域取得領先，分析師表示輝達掌握完整的軟、硬體生態系統，媲美蘋果（Apple），讓輝達完美宰制AI競賽並大幅領先對手。同樣出身台灣的超微執行長蘇姿丰，儘管成功帶領公司走出低谷，但短時間仍難以趕超輝達。

《商業內幕》（Business Insider）報導，輝達是當前AI軍備競賽中遙遙領先的贏家，分析師福克斯（Matt Fox）表示，輝達顯然在該領域占據了一個好位置，宰制著AI的發展，而且愈來愈多投資人認識的AI的強大潛能。

Baird策略分析師摩湯森（Ted Mortonson）大讚黃仁勳，稱他是一位「真正的遠見者」，因為他預見了市場的變化，了解軟體將是未來的關鍵，「黃仁勳在市場具備條件之前，就已經知道會怎麼發展。」他也補充道，輝達的技術已經推動AI跳躍性的發展。

輝達有效地提供一站式網站，滿足客戶對於AI野心的需求，從硬體到軟體整個生態系統都掌握在輝達手中，如同蘋果一般，因為達到這點，讓輝達能夠在業界領先眾多對手好幾年。

CFRA分析師辛諾（Angelo Zino）也同意這種說法，他指出輝達在數據中心領域幾乎掌握了整個GPU（圖形處理器）市場，「GPU未來發展很大，不只在遊戲和數據中心這些目前占輝達大部分營收的領域，往後自動駕駛車輛和其他能力也都是。」

辛諾認為，輝達與其他企業的合作方式價值難以估量，他因此預期，在可見的未來裡，輝達會持續占有9成的市場份額。