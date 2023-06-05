裸女夜闖樹林生吞鹿屍　她架攝影機拍下全程嚇壞：女巫傳說是真的

▲2名半裸女子疑似在吃鹿屍。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

北美許多地區至今仍有女巫傳說，甚至目擊事件，一名加拿大女子最近就意外從動物攝影機發現，有2名裸女疑似在住家外進行女巫儀式，但最令她不安的，是2女居然在啃食森林中的鹿屍，讓她看了不寒而慄。

據《每日星報》報導，36歲女子史塔霍普（Corinea Stanhope）在鮑威爾河（Powell River）的住所外架設隱藏動物攝影機，來瞭解附近有哪些動物出沒，卻與爺爺透過鏡頭看到令人驚駭的畫面。

▲2名半裸女子疑似在吃鹿屍。（圖／翻攝自推特）

2名近乎全裸、身體蒼白與疑似戴著假髮的女子，走到1頭死鹿身旁並蹲下，接著就開始「大快朵頤」，讓爺孫倆既驚訝又害怕，因為攝影機位置距離住處只有步行2分鐘距離，史塔霍普還在一旁土地養了3匹馬。

史塔霍普表示，這對來歷不明的女子在日落10分鐘後就出現，儘管無法確定她們「是在吃、聞，還是輕吻鹿蹄」，但這行為仍讓她感到相當噁心，同時驚覺為何馬一到拍攝區域就會驚慌不安，「我本以為是憑空杜撰的，但我開始相信這些故事了」。

史塔霍普也說，她曾擔心女兒和牲畜安危想報警，但爺爺指出「這些人嚴格來說沒有犯法」，只好打消念頭，與希望「她們白天也能出來散步，或是她們當晚只是用了些『好藥』」，才會出現異常行為。

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