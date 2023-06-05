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美式賣場瘋傳「神級紫金罐」　女兒遍尋不著問網友才恍然大悟

▲▼（業配）克寧銀養奶粉產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲在美式賣場中瘋傳的「紫金罐」真身就是「克寧銀養奶粉」，4大熟齡保養精華，成孝敬長輩的必買清單。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

又到了美式賣場隱藏版「紫金罐」出沒的季節！據說這款「紫金罐」已經在長輩圈中瘋傳，成為許多人「孝敬爸媽必備」，美式賣場會員日前在臉書社團po出捕捉到「紫金罐」的圖片，讓遍尋不著的網友恍然大悟：「原來是隱藏版的克寧銀養奶粉！」由於該品項為美式賣場獨賣，也因此成為會員們口耳相傳的孝敬爸媽必買品項，更被譽為「最好喝營養品」，在熟齡族間掀起風潮！

奶粉營養價值高、方便保存與沖泡的特性，是許多家庭的常備品，尤其家中長輩年紀漸長，牙口不好、食慾不佳，更需有效補充營養。顆粒狀、膠囊狀保健食品經常讓長輩覺得難吞嚥、抱怨像在吃藥，而克寧銀養高鈣全效奶粉除了熟齡族必備的高鈣，還強調「 4大熟齡保養精華＋19種維生素礦物質，1杯全都喝得到」！如同「全效營養補給懶人包」1杯搞定。買過的人直說貼心:「愛不宜遲，爸媽的健康真的不能等」、「爸媽從頭到腳的保養都照顧到了」！

▲▼克寧,克寧銀養奶粉,好市多,孝親,全效營養。（圖／網友提供、翻攝自臉書社團）

臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中，就有網友分享自己的媽媽工作忙碌，所以幫媽媽準備了克寧銀養奶粉，結果媽媽還跟客人炫耀的可愛故事。

▲▼克寧,克寧銀養奶粉,好市多,孝親,全效營養。（圖／網友提供、翻攝自臉書社團）

也有網友因為爸爸裝假牙不方便吞嚥，克寧銀養讓爸爸方便補充營養，「我爸最近剛裝假牙，吞東西都有點心理障礙，偏偏我媽歷年來的堅持就是每天早上一定要餵他一堆維他命，他就一直抱怨自己現在吞嚥困難不肯配合，後來在好市多看到克寧銀養奶粉，可以補充很多營養素，我爸宣稱這個一瓶可以抵多瓶，打算用這個跟我媽抗爭，現在我爸都有乖乖在喝奶粉，倆老總算暫時恢復相親相愛，只是現在那些維他命變成我要吃了⋯⋯」

▲▼（業配）克寧銀養奶粉產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲長輩牙口不好、食慾不佳，營養不能因此停擺，克寧銀養奶粉讓家中長輩有效補充營養。（圖／記者周宸亘攝）

克寧銀養高鈣全效奶粉專為熟齡族貼身訂製，除了一杯就可以補充兩杯牛奶的高鈣*外，還添加了四大熟齡保養精華：植物性葡萄糖胺、德國游離型葉黃素、日本專利膳食纖維益菌生、魚油也有的Omega-3，更有19種人體必需維生素礦物質，喝一杯克寧銀養奶粉如同喝下一杯滿滿補給的綜合維他命，溫溫喝下，奶味香醇濃郁讓人著迷！每天一杯補充全方位營養，讓爸媽維持活力，就是越活越年輕的秘訣。

▲▼克寧,克寧銀養奶粉,好市多,孝親,全效營養。（圖／網友提供、翻攝自臉書社團）

▲先前優惠期間有網友分享賣場搶購盛況。（圖／翻攝自臉書社團）

每到克寧銀養奶粉的優惠檔期，會員們就紛紛捲起袖子到好市多搬貨，先前的優惠期間社團中就有不少po文：「北屯店今天人真的超多的，我成功進去啦！幫我媽搶了兩罐克寧銀養，他一個月可以喝掉一罐，直接省了320，超爽！看到有人直接拿7罐，超猛的！很多特價都只有兩三天喔，有需要的要快來。」

▲▼克寧,克寧銀養奶粉,好市多,孝親,全效營養。（圖／網友提供、翻攝自臉書社團）

▲▼優惠期間賣場貨架不斷補貨。（圖／網友提供）

▲▼克寧,克寧銀養奶粉,好市多,孝親,全效營養。（圖／網友提供、翻攝自臉書社團）

一年只有一次的隱藏版優惠又到了！懂買的會員們都知道要趁這時候補貨補滿，6/5～6/15特惠期間單罐現折$160，最適合買回家孝敬長輩或是寵愛辛苦的自己。，限時特價是殘酷的，這次沒買到下次還要等一年！無論是美式賣場實體購買或是線上都同享優惠，快空出後車廂、到美式賣場補貨啦。

動動手指線上下單去：https://www.costco.com.tw/Food/Beverages/Powdered-Drink-Mix-Cereal-Oats/KLIM-Senior-Gold-High-Calcium-Milk-Powder-19-kg/p/124757

*一杯克寧銀養高鈣全效呵護奶粉的鈣含量(630毫克/杯)是一杯克寧純生乳奶粉(310毫克/杯)的2倍以上

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