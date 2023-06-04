23歲男繳不起帳單　靠賣東西「1年爽賺688萬」秘訣曝光

▲英國一名年輕人，透過在亞馬遜賣東西，1年賺了18萬英鎊。（圖／翻攝自lukeflips.fba TikTok）



圖文／CTWANT

很有生意頭腦！英國一名23歲男子，原本從事建築工地的工作，但因為薪水不夠支付帳單，讓他決定開展副業，在網路上轉售生活用品，沒想到1年就賺了18萬英鎊（約688萬新台幣），相當成功。

據《鏡報》報導，盧克（Luke Williams）大學時研讀建築和測量，2020年6月畢業後，就到建築工地工作，但他很快發現自己賺的錢不夠付帳單，便開始在eBay上出售舊手機，每個月可以多賺1000英鎊（約3.8萬新台幣），偶然間他發現了亞馬遜物流（FBA）電商，「發現到我可以從批發商那購買商品，也可以進行銷售」。

▲盧克向批發商採購生活用品。（圖／翻攝自lukeflips.fba TikTok）



盧克為了擴大業務範圍，向批發商採購生活用品，並在2021年6月開始在亞馬遜上銷售，產品包括空氣清淨機、絞肉機、電話、兒童玩具等，收入增加到月新3萬英鎊（約115萬新台幣）後，2022年1月決定辭去建築工人的工作，並在1年內賺了18萬英鎊（約688萬新台幣）的利潤。

盧克解釋，這筆收入的利潤，大多來自過去半年，並表示解決了生活危機，他看準了商機，因為不只食物價格上漲，汽油價格也一樣，人們不想特地開車去超市，就會在亞馬遜上購物，「你可以買到更便宜的東西，而且不用去超市付錢」。這筆錢意味他能夠還清帳單，並乘坐商務艙飛往阿拉伯聯合大公國，自從創業以來，他雇了2名員工，來準備採購產品的相關事宜，讓銷售運作更順利。

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