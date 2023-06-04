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狗狗是人類最好朋友？研究曝：這「6種狗」可能超討厭你

▲▼狗狗。（圖／CFP）

▲鬥牛㹴與人類社交的能力最強，是人類最好朋友。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

長久以來，人類都一直認為狗狗是我們最好的朋友，但芬蘭赫爾辛基大學5月19日發布在iScience期刊上的研究顯示，不是所有狗都同樣友好，或具有與人類社交的能力，其中和人類互動得最好的是鬥牛㹴，而牲畜護衛犬的社交能力最差。

據《每日郵報》報導，研究負責人撒洛寧（Milla Salonen）表示，每隻狗狗都是一個獨立個體，而每個狗狗的品種也有不同的特徵，因此毛小孩的品種將決定牠們性格中的潛在差異。

研究人員將1.1萬隻來自300個不同品種的狗狗分為52組後，發現狗狗的品質與攻擊性或支配力、訓練重點、不安全感、和其他狗狗的社交能力、精力、毅力，以及和人類的社交能力7大方向有很強的聯繫。

▲▼狗狗。（圖／CFP）

▲牧羊犬等牲畜護衛犬最不喜歡和人類互動。（圖／CFP）

研究表明，在和人類相處時，鬥牛㹴的社交能力最強，坐穩「人類最好朋友」的寶座，而吉娃娃或博美等茶杯犬、黃金獵犬、傑克羅素㹴，以及臘腸狗等品種則排名其後。

另一方面，邊境牧羊犬等牲畜護衛犬、鬆獅犬等亞洲原始品種、愛爾蘭獵狼犬等視覺型狩獵犬、北方狩獵狐狸犬、雪橇犬和雪納瑞最不喜歡人類的陪伴。研究人員也指出，比利時牧羊犬的智力是所有狗狗品種中最高的。

除了品種外，研究人員還發現，與雄性狗狗相比，雌性狗狗通常更善於交際，但牠們與人類社交的能力也會隨著年齡增長下降，因此主人應該不論狗狗的品種，在牠們年紀還小時就讓牠們參與人類的社會環境慢慢社會化。

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