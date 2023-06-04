素顏差太多！美妝部落客「長得跟護照不一樣」　差點無法登機

▲艾莉莎瑪麗被機場人員懷疑使用他人護照，差點無法登機。（圖／翻攝自IG、TikTok，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯人氣美妝部落客艾莉莎瑪麗（Alisha Marie）擁有不少粉絲，但前陣子在土耳其伊斯坦堡機場準備搭飛機時，卻因為本人素顏與護照照片差太大，差點被拒絕登機。

每日郵報報導，艾莉莎瑪麗在搭飛機那天，身穿寬鬆黑色上衣，素顏、綁起頭髮，戴著一頂黑色帽子，到機場櫃台辦理登機。但當她出示護照時，因護照的照片留著瀏海且有化妝，照片上的容貌與她本人素顏差太多，被機場人員懷疑她使用他人護照。

「他們差點不讓我登機」，艾莉莎瑪麗透露，機場人員當時認為她本人長得不像護照照片中的人，因此提醒其他人在拍攝護照照片時不要化太濃的妝，「這就是為什麼不該把護照照片拍得太漂亮」。她接著還在TikTok影片中秀出護照上的照片，直說「因為我不長這樣」。

影片曝光後吸引大批網友討論，留言數衝破數千則，「天啊我會哭」、「等等妳後來是怎麼證明的」、「我現在很慶幸我的護照照片很醜」。