施工中跌進攪拌機！泰工人慘被封入混凝土　左臂遭攪碎見骨

▲泰國一名建築工人意外掉入大型水泥攪拌機險些喪命。（圖／翻攝自博他侖府警察官網）

記者葉睿涵／編譯

泰國南部博他侖府（Patthalung）3日發生了一起工地驚魂事件，盛喬倫混凝土公司（Saeng Charoen）一名50歲的建築工人意外掉入一台大型水泥攪拌機，險些喪命。幸虧一位機智的同事迅速停下機器，而救援人員趕到後也立刻將設備切開，救了布拉桑一條命。

據泰媒The Thaiger報導，這起事件發生於當地3日上午10點45分。當時，正在工地施工的布拉桑（Prasan Eiadwong），在沒有通知任何人的情況下，擅自攀爬到大型水泥攪拌機上部清理機器。

由於同事們都不清楚布拉桑的所在位置，於是他們照常按下攪拌機開關，準備開始工作。豈料，攪拌機開始旋轉後，站在上方的布拉桑不慎掉入機器內，導致他的左臂被攪碎，露出骨頭，傷勢嚴重。

幸運的是，布拉桑的尖叫聲立刻吸引了同事的注意，並迅速關閉攪拌機的開關，這才救了布拉桑一命。

報導稱，當地警察、志願者和救援人員在接獲報案電話後迅速趕到現場，並經過近一個小時的努力，才成功用專業工具在攪拌機上開一個口，鑽穿困住布拉桑的混凝土，將他解救出來。布拉桑在現場接受初步治療後，目前已被送到附近的帕邦醫院（Pa Bon）治療。