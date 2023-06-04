中國高薪聘德退役飛官「訓練解放軍」　德防長要求北京立刻停止

▲德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

德國媒體踢爆，現階段仍有少數德國退役空軍士兵在中國訓練戰機飛行員，甚至有消息指在某些情況下，這些人可以收取巨額薪資，受到關注。就在3日新加坡香格里拉對話會議場邊，德國防長要求中方相關做法能立即結束，中國防長李尚福對此態度低調謹慎。

法國國際廣播電台（RFI）引述明鏡周刊、德國電視二台消息，部分前德國聯邦國防軍飛行員正在中國訓練戰機飛行員，依據調查，安全與情報部門認定德國飛行員很可能洩露軍事知識，傳遞德國聯邦國防軍與北約的秘密部署策略，甚至演練有助中國發動包括針對台灣的攻擊場景。

報導指出，這些德國飛行員退休後毫無戒心，先是被南非、紐西蘭的公司招募，接著派往中國，外傳前往中國的工作在某些情況下可收取高薪。

就在3日新加坡香格里拉對話會議場邊，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）與中國國防部長李尚福會面，對談長達1個多小時，但也敦促中國立即停止聘用德國退役飛行員訓練中國戰機飛行員。

佩斯托瑞斯直說，「我們明確表示，希望（中國）這種做法能立即結束，不管我們的飛行員是誰。」面對德方的要求，李尚福態度低調謹慎，稱德方把事情給誇大。

相關消息已在德國引發關注。德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）對此表示，「是時候結束德國人的這種天真了，前空軍士兵退役後在中國訓練戰機飛行員的這個事實是荒謬的，我們不能接受」，呼籲收緊對退役軍人的規定，確保這些人只能在北約國家或為戰略夥伴擔任軍事教官。