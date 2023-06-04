瑪娃剛走！那霸機場今3度「緊急關閉跑道」原因曝　影響18航班

▲沖繩那霸機場塔台接獲疑似鳥擊通報，3度封閉跑道。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣那霸機場本周才因為颱風瑪娃侵襲關閉，上百航班受到影響，4日上午再度3度關閉跑道。那霸機場事務所指出，4日上午依序接獲3起疑似鳥擊的通報，因此隨即封閉跑道，進行檢查，一共導致18航班受到影響。

根據《沖繩時報》報導，天馬航空一架從福岡飛往那霸班機的機長4日上午9時35分左右向那霸機場塔台通報稱，「有聽到不明物體撞到機身的聲音。」根據天馬航空表示，機體並未出現損傷，不過為了安全起見，那霸機場仍然暫時關閉了該跑道，並進行檢查。

那霸機場塔台隨後又在上午9時50分左右，接獲一架已起飛的全日空航班的機長通報稱，「起飛時有鳥群從前面飛過。」因此機場也暫時封鎖了該架航班起飛時使用的跑道，並投入檢查。根據那霸機場事務所表示，這2次的關閉最長封閉時間達17分鐘。

過沒多久，那霸機場塔台再度接獲一架準備起飛的小型機的機長通報稱，「跑道有鳥掉下來。」於是第三度封鎖了機場跑道，進行檢查。

受到疑似鳥擊事件影響，那霸機場4日一共關閉3次跑道，並且造成18航班發生延誤，包含樂桃航空2班降落於那霸機場的航班，其中一班更是延誤達30分鐘。