假Uber司機隨機騙女客上車！車上備「性侵工具包」　隨時硬上

▲海德被控性侵、綁架等多項罪行，警方懷疑還有更多人受害。（圖／Sussex Police，下同）



記者王佩翊／編譯

英國一名66歲男子假冒Uber司機上街，並隨機鎖定單身女子，成功將人騙上車後，便將被害人載到偏僻的地方性侵。而他2022年11月再度犯案時，被害女子成功脫逃，並記下他的車號後3碼。警方獲報後循線逮捕嫌犯，同時在他的車上搜到裝有乳膠手套、保險套、威而鋼以及能夠遮住臉部的巴拉克拉法帽的「性侵工具包」。

根據《太陽報》報導，英國東薩塞克斯郡一名66歲男子多次開著車在街頭閒晃，並假裝自己是Uber司機，騙單身女性上車。他2022年8月19日再度犯案，將一名年約20歲的女子拖進公園的灌木叢內企圖性侵，當時被害人的手機突然響了，他才匆匆逃離現場。

被害女性事後報案，並向警方表示，攻擊她的人是一名40至50歲的中年矮個子男性，臉上則戴著面罩。警方調閱監視器畫面後，鎖定一輛銀色賓士。而在同年11月18日，又有一名20多歲女子表示，自己上計程車後便開始「昏睡」，等她再度醒來時，發現有一名男子正在性侵她。

她設法脫逃，同時記下車牌的末3碼，並在凌晨3時報警。警方隨即找到嫌犯所駕駛的銀色賓士車，並在短暫的追捕後將其逮捕。而駕駛著這輛銀色賓士的正是66歲的海德（ Graham Head），他被捕的同時頭上正戴著前一個被害人指稱的面罩。

警方當下就在車上搜出了一個完整的性侵犯案工具包，裡面裝著乳膠手套、保險套以及威而鋼。海德隨即因綁架、強姦未遂以及妨礙公務等罪嫌逮捕。而如今他則被控綁架、強姦未遂、性侵、插入式性侵，目前正在等待審判。而警方事後也在他家搜出一根可伸縮式警棍以及含有迷藥的噴霧。