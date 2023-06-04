港媒：美助台取得Link-22　強化台灣準「主要非北約盟友」地位

▲法國製造的幻象戰機自台灣屏東附近的空軍基地起飛。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南華早報4日報導，美國將協助台灣取得北約（Nato）的Link-22數據鏈系統技術，以便在台海發生衝突之際提高台灣防禦能力。分析人士認為，這套系統不僅有助於鞏固台灣作為準「主要非北約盟友」（MNNA）的地位，也將增進台灣軍方與美國及其盟友之間的協同作戰能力。

報導指出，Link-22是超視距安全通訊系統，藉由提供戰場狀態情資，連接不同種類的空中、地面、水面及水面下的戰術數據系統，可用來與夥伴交換戰術資料，即便遇到惡劣天氣也能進行操作。

其實早在5月25日，台灣國防部戰略規劃司長李世強在答覆立委質詢時就已經證實，美國將協助台灣取得北約的Link-22數據鏈系統技術，使用這套系統可讓台灣直接鏈結美軍數據。

台灣軍方目前使用美國Link-16來與美制武器數據鏈結，但這套系統無法與其他武器鏈結，都有各自數據鏈系統，包括法國的幻象2000-5戰機、國產的防禦戰機與飛彈平台。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，有了Link-22，台灣將能有效整合國家中山科學研究院武器系統，包括指揮控制與控制系統、飛彈與其他平台，大大提高國軍戰鬥力，若北約選擇在台海衝突期間幫助台灣，台灣就能迅速進入北約系統。而美國同意幫助台灣取得這套系統，代表雙方互信增加，有助鞏固台灣準主要非北約盟友地位。

美國把澳洲、紐西蘭、日本、韓國、菲律賓等國家列為主要非北約盟友，儘管沒有正式納入台灣，但自從美國前總統小布希（George Bush）執政以來就把台灣視為重要的非北約盟友，實際上對台軍援已形同給予台灣此地位。