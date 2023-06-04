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路透：20國情報頭子將在「香格里拉對話」場邊秘會　美中都會參加

▲▼美國情報總監海恩斯2日抵達新加坡香格里拉對話會場。有消息稱，她將代表美國參加情報機構秘密會議。（圖／路透）

▲美國情報總監海恩斯2日抵達新加坡香格里拉對話會場。有消息稱，她將代表美國參加情報機構秘密會議。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

為期3天的第20屆「香格里拉對話」安全論壇6月2日在新加坡正式登場，但路透社獨家證實，來自全球20多個主要情報機構的高級官員本周末也將在安全論壇間隙舉行極重要的秘密情報機構會議，以免各國誤判情報，擦槍走火。

據路透社報導，5位不願具名的知情人士透露，這一次的秘密情報首長會議是由新加坡政府所主辦，類似會議過去一直都是在香格里拉對話會議場邊舉行，只是這些會議從未對外公開。

一位了解秘密情報會議情況的知情人士表示，「這一次的會議對國際影子議題而言十分重要。雖然參與會議的國家眾多，但這不是一個間諜技術的秀場，而是一次讓各方對彼此意圖和底線有更深認識的機會。」

他進一步指出，「情報部門之間有默契，就是當正式、開放的外交無法進行時，情報部門可以彼此進行對話，而在目前地緣政治愈發緊張之際，各國情報機構首長在新加坡的交流顯得更加重要。」

路透社取得的獨家消息獲得了新加坡國防部發言人的證實，他坦言，各國情報機構高官將在香格里拉對話期間與其他同行會面，「新加坡國防部為這些雙邊或多邊會議提供便利，而這些場邊會議對各方都是有益處的」。

據悉，美國情報總監海恩斯（Avril Haines）、印度海外情報機構負責人戈爾（Samant Goel），以及中國代表都將出席本次會議，但美國駐新加坡大使館否認他們曾接獲此次會面的任何消息，而中、印政府也未回應路透社的置評請求。

知情人士也透露，這場秘密會議的議題也涵蓋了俄烏戰爭與跨國犯罪，但另一名消息人士聲稱，俄烏兩國的代表都不會參加情報機構的秘密會議。還有一名知情人士表示，這場會議的基調是相互合作，而不是彼此對抗。

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