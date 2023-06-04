　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

求收編？野生黑熊闖入日本動物園　抓破「通電鐵絲網」

▲▼園內飼養的亞洲黑熊。（圖／盛岡市動物公園ＺＯＯＭＯ）

▲園內飼養的亞洲黑熊，非闖入的野生亞洲黑熊。（圖／盛岡市動物公園ＺＯＯＭＯ）

記者王佩翊／編譯

日本岩手縣盛岡市動物公園ZOOMO的工作人員3日上午發現園區內的通電鐵絲網被破壞，而附近更出現亞洲黑熊的抓痕，懷疑有野生的亞洲黑熊闖入園區內，為了保障遊客安全，當天緊急休園，並且找來當地獵友會成員一同調查黑熊的下落。

根據《河北新報》、《岩手可愛電視台》報導，盛岡市動物公園ZOOMO一名員工3日上午7時半到園內上班時，發現一處的通電鐵絲網電壓異常，因此前往查看，於是發現鐵絲網遭到破壞。由於被破壞的鐵絲網是架設在2公尺混凝土擋土牆上方，且該名工作人員隨後也在鐵絲網附近發現多處黑熊的抓痕，因此懷疑是遭到亞洲黑熊入侵。

園方猜測，亞洲黑熊可能是因為肚子餓，想要覓食，才會破壞園區的通電鐵絲網，並企圖闖入。事發地點位於職員入口，距離遊客入園的大門仍有一段距離，平時遊客也無法前往，因此暫時沒有出現有遊客受傷的通報。動物公園ZOOMO已在3日緊急修復鐵絲網，並找來獵友會一起調查動物公園周遭，尋找黑熊下落。

園方表示，為了遊客安全，將自3日起臨時休園。事實上，該動物公園2021年8月也曾因為有野生熊闖入，因此一度閉園。而在經過1年8個月的重新整修，今年4月才重新開幕，沒想到才過了不到2個月，又發生野生熊闖入的事件。

當局指出，近幾周已經接獲數起野生熊隻的目擊通報，未來將會加強動物公園周遭的警戒。園方仍在持續搜索野生熊是否還在園區內，不過由於還未找到，因此4日持續休園。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／午後對流開炸！　13縣市大雨特報
藍綠白政治圈「27案性騷史」一次看
午後對流整裝中！　下周可能又有颱風
小S 17歲大女兒「飛韓國比賽」奪冠！　絕美現場照曝光
五月天北京開唱「金馬影后」站台下跟著晃　網驚：本人好瘦
遊船沉沒　21乘客「全是情報特務」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新加坡防長：中美有意恢復軍事對話機制

求收編？野生黑熊闖入日本動物園　抓破「通電鐵絲網」

不單純？義大利遊船沉沒　21乘客「全是情報特務」倖存者詭異消失

丈夫上台「抓醫師領子」賞2巴掌　現身醫學會議怒控：性騷我老婆

老翁失蹤34年！法院宣告死亡後離奇復活　「受女神指引」突然回家

日本暴雨再添2死！30多歲男在家遭活埋　老翁陳屍海邊

頭等艙取消！「全球最佳航空公司」卡達航空CEO：商務艙服務相同

她狂列10點「不想再去南韓」　被翻成韓文炎上！韓網嗆：不要來啊

加強美中溝通　美國務院高官下周訪中「討論雙邊關係關鍵議題」

他被15人壓身下「滿地斷肢」！印3火車相撞釀288死　爆沒裝ATP

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

竹聯弘仁會撤三重據點　捧神尊扛沙發狼狽搬家

田馥甄版《親愛的對象》超好聽　還有《摯友》千萬別錯過！

全球十大古怪節日回來了！香港「包子節」夜爬包子塔「包」平安

早餐店吃真。在地美食 佛系闆娘免費幫換餐❤

新加坡防長：中美有意恢復軍事對話機制

求收編？野生黑熊闖入日本動物園　抓破「通電鐵絲網」

不單純？義大利遊船沉沒　21乘客「全是情報特務」倖存者詭異消失

丈夫上台「抓醫師領子」賞2巴掌　現身醫學會議怒控：性騷我老婆

老翁失蹤34年！法院宣告死亡後離奇復活　「受女神指引」突然回家

日本暴雨再添2死！30多歲男在家遭活埋　老翁陳屍海邊

頭等艙取消！「全球最佳航空公司」卡達航空CEO：商務艙服務相同

她狂列10點「不想再去南韓」　被翻成韓文炎上！韓網嗆：不要來啊

加強美中溝通　美國務院高官下周訪中「討論雙邊關係關鍵議題」

他被15人壓身下「滿地斷肢」！印3火車相撞釀288死　爆沒裝ATP

快訊／台中民宅大火！客廳成恐怖廢墟　1女受困2F樓梯間一度命危

財富女神王宥忻曝光「超暖新計劃」　全台400萬毛小孩受惠！

陸美髮店員想吃狗肉　竟將狗「裝麻袋活活摔死」…老闆回應了

快訊／午後對流開炸！「13縣市大雨特報」防雷擊強陣風

涉性騷案去職「被迫離開民進黨」　友抱不平：接住林男固

台南45年「友愛鹽酥雞」要盤讓！盼有心人接手　網喊捨不得

松山區都更亂象！　住戶揭「海砂屋掮客」奧步

湖人最可能離隊兩球員曝　羅素因季後賽「身價暴跌1.5億」

太香！林襄超萌側拍照曝光　親揭「男生一舉動」超加分

預售屋轉售不回溯　台中推案估達2400億衝「最後一波」

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

馬路竟是瀝青地毯　承包商辯德國技術

發現1顆新月亮！神秘小行星繞地球已2123年

美加軍艦通過台海　共艦切入截堵險相撞

孕婦吐出15cm蛔蟲！　1壞習慣把蟲卵吃下肚

她狂列10點「不想再去南韓」遭韓網炎上

AI熱潮　華爾街看好1大廠成下一個輝達

不單純？義大利船難　21乘客「全是情報員」

他被15人壓身下「滿地殘肢」　印火車出軌288死

拜登簽署債務上限法案

盧沙野強調「言論自由」　批外界小題大作

電影道具車掛人體模型　竟是真屍

丈夫賞醫師巴掌　怒控性騷他老婆

中日防長會談「日本強調台海和平」

英防相：俄羅斯是印太威脅　有能力破壞基礎設施

更多熱門

相關新聞

日本暴雨再添2死！1人遭活埋　1人陳屍海邊

日本暴雨再添2死！1人遭活埋　1人陳屍海邊

日本受到瑪娃與梅雨鋒面的影響，連日降下致災性豪雨，各地災情頻傳，3日才確定有一人因為受困車中，遭洪水淹死，4日再度傳出2死。靜岡縣警方4日在一棟因土石坍方倒塌的房屋中發現一具男性遺體，初步判斷為失蹤的屋主。而同樣在靜岡縣也有一具男性遺體清晨被沖上海岸，疑為日前被大雨沖走的74歲失蹤男性。

她狂列10點「不想再去南韓」遭韓網炎上

她狂列10點「不想再去南韓」遭韓網炎上

中日防長會談「日本強調台海和平」

中日防長會談「日本強調台海和平」

颱風瑪娃＋梅雨夾襲日！雨量強灌近500毫米

颱風瑪娃＋梅雨夾襲日！雨量強灌近500毫米

北海道發生規模5.1地震　最大震度3級

北海道發生規模5.1地震　最大震度3級

關鍵字：

日韓要聞亞洲黑熊

讀者迴響

熱門新聞

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

馬路竟是瀝青地毯　承包商辯德國技術

貴婦看屋驚覺老公「小三房」就買在樓下！

5億高中生手臂有針孔　家屬公布多張急救照

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

5億高中生身上7針孔照片曝！暗藏驚人巧合

澎湖海鮮1桌4萬1惹議　餐廳老闆酸：已經習慣了

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

剛送消防局170萬　他無貸款砸1.4億買台中最貴豪宅

網紅媽「懷胎9月」突動脈瘤破裂

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

命理師警告：刺青不要選「這圖案」！

愛喝酒也臭！體臭人吃「5類食物」味更濃　醫推1飲品止汗

日本5店難吃　台男試吃打臉蔡阿嘎

左左右右國中畢業了！

更多

最夯影音

更多
女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD
男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面