求收編？野生黑熊闖入日本動物園　抓破「通電鐵絲網」

▲園內飼養的亞洲黑熊，非闖入的野生亞洲黑熊。（圖／盛岡市動物公園ＺＯＯＭＯ）
記者王佩翊／編譯
日本岩手縣盛岡市動物公園ZOOMO的工作人員3日上午發現園區內的通電鐵絲網被破壞，而附近更出現亞洲黑熊的抓痕，懷疑有野生的亞洲黑熊闖入園區內，為了保障遊客安全，當天緊急休園，並且找來當地獵友會成員一同調查黑熊的下落。
根據《河北新報》、《岩手可愛電視台》報導，盛岡市動物公園ZOOMO一名員工3日上午7時半到園內上班時，發現一處的通電鐵絲網電壓異常，因此前往查看，於是發現鐵絲網遭到破壞。由於被破壞的鐵絲網是架設在2公尺混凝土擋土牆上方，且該名工作人員隨後也在鐵絲網附近發現多處黑熊的抓痕，因此懷疑是遭到亞洲黑熊入侵。
園方猜測，亞洲黑熊可能是因為肚子餓，想要覓食，才會破壞園區的通電鐵絲網，並企圖闖入。事發地點位於職員入口，距離遊客入園的大門仍有一段距離，平時遊客也無法前往，因此暫時沒有出現有遊客受傷的通報。動物公園ZOOMO已在3日緊急修復鐵絲網，並找來獵友會一起調查動物公園周遭，尋找黑熊下落。
園方表示，為了遊客安全，將自3日起臨時休園。事實上，該動物公園2021年8月也曾因為有野生熊闖入，因此一度閉園。而在經過1年8個月的重新整修，今年4月才重新開幕，沒想到才過了不到2個月，又發生野生熊闖入的事件。
當局指出，近幾周已經接獲數起野生熊隻的目擊通報，未來將會加強動物公園周遭的警戒。園方仍在持續搜索野生熊是否還在園區內，不過由於還未找到，因此4日持續休園。
臨時休園のお知らせ— 盛岡市動物公園 ZOOMO＠CF挑戦中 (@moriokazoo) June 2, 2023
野生のニホンツキノワグマが侵入した可能性が高いので安全が確認されるまでの間休園とさせていただきます。
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