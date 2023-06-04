求收編？野生黑熊闖入日本動物園　抓破「通電鐵絲網」

▲園內飼養的亞洲黑熊，非闖入的野生亞洲黑熊。（圖／盛岡市動物公園ＺＯＯＭＯ）



記者王佩翊／編譯

日本岩手縣盛岡市動物公園ZOOMO的工作人員3日上午發現園區內的通電鐵絲網被破壞，而附近更出現亞洲黑熊的抓痕，懷疑有野生的亞洲黑熊闖入園區內，為了保障遊客安全，當天緊急休園，並且找來當地獵友會成員一同調查黑熊的下落。

根據《河北新報》、《岩手可愛電視台》報導，盛岡市動物公園ZOOMO一名員工3日上午7時半到園內上班時，發現一處的通電鐵絲網電壓異常，因此前往查看，於是發現鐵絲網遭到破壞。由於被破壞的鐵絲網是架設在2公尺混凝土擋土牆上方，且該名工作人員隨後也在鐵絲網附近發現多處黑熊的抓痕，因此懷疑是遭到亞洲黑熊入侵。

園方猜測，亞洲黑熊可能是因為肚子餓，想要覓食，才會破壞園區的通電鐵絲網，並企圖闖入。事發地點位於職員入口，距離遊客入園的大門仍有一段距離，平時遊客也無法前往，因此暫時沒有出現有遊客受傷的通報。動物公園ZOOMO已在3日緊急修復鐵絲網，並找來獵友會一起調查動物公園周遭，尋找黑熊下落。

園方表示，為了遊客安全，將自3日起臨時休園。事實上，該動物公園2021年8月也曾因為有野生熊闖入，因此一度閉園。而在經過1年8個月的重新整修，今年4月才重新開幕，沒想到才過了不到2個月，又發生野生熊闖入的事件。

當局指出，近幾周已經接獲數起野生熊隻的目擊通報，未來將會加強動物公園周遭的警戒。園方仍在持續搜索野生熊是否還在園區內，不過由於還未找到，因此4日持續休園。