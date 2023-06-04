老翁失蹤34年！法院宣告死亡後離奇復活　「受女神指引」突然回家

▲印度一名老翁在失蹤34年後突然出現在家中。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

印度75歲男子塞尼（Hanuman Saini）34年前離家後，就一直杳無音信，警方也找不到他的下落，於是法院在2022年批准了他的死亡宣告，家屬也都接受塞尼已死。然而，塞尼5月30日卻突然「死而復生」出現在家門口，讓親友們都嚇得愣在原地。

據《印度時報》報導，塞尼的兒子透露，塞尼自1989年去新德里一家商店工作後，就和家人斷了聯繫，即使家人和鄰居花了很長時間，也始終找不到塞尼，「我們當時甚至還報了警，但警方也沒辦法找到他去了哪裡，於是這個案子就這樣不了了之」。

塞尼的家人等了很久，也開始慢慢接受塞尼已死的推測，於是他們展開了一段艱辛而漫長的法律鬥爭，最後在2022年獲法院批准了塞尼的死亡宣告聲請。豈料，塞尼卻突然在上個月30日再次出現在家門口，嚇壞了一眾親友。

原來，塞尼34年前離家後，便到喜馬拉雅山的一座寺廟去當苦行僧，因此他的家人才會一直找不到他，然而他修行了幾十年後，塞尼某天突然「受女神指引」，要他重返家中，所以塞尼才會再一次回到家裡，與妻兒重聚。

塞尼表示，他其實早在5月29日就已經抵達妻兒所住的阿爾瓦爾（Alwar），但由於周圍的景物都已經變了，附近也不再有熟悉的面孔，因此塞尼找不到老家在哪，直到他隔天偶然遇見一個老朋友，才在對方的幫助下找到老家。