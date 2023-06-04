丈夫上台「抓醫師領子」賞2巴掌　現身醫學會議怒控：性騷我老婆

▲男子上台憤怒賞醫師兩巴掌。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國馬里蘭州最大城市巴爾的摩5月一場婦產科會議出現插曲，身材壯碩的男子上台直接抓住醫師襯衫領子，大聲且憤怒指責「這人7年前性騷擾我老婆」、「7年前在紐約碰我的妻子」，接著賞對方兩個巴掌，更說自己等這一刻已經等了7年。

紐約郵報報導，這名男子直接伸手抓住醫師上衣領子，讓現場人士當場嚇到。依據畫面，男子對著台下的人氣憤地說「這人7年前性騷擾我妻子」，接著賞醫師一巴掌，隨後脫口「你知道你做過什麼，你7年前在紐約碰了我的妻子」，緊接著再賞醫師一個耳光。

“You know what you did!” Husband storms stage and assaults doctor at Baltimore medical conference, accusing him of sexually assaulting his wife seven years ago. His angry tirade continues for two minutes. pic.twitter.com/H27eVsweEM — Mike Sington (@MikeSington) June 3, 2023

「我等這一刻等了7年，整整7年！」，男子一邊高聲斥責醫師、一邊緩慢走著準備離去，「7年來我妻子一直很痛苦，都是因為你。」

眼見這狀況，現場保全脫口還有更好的辦法來處理這件事，但也瞬間惹怒男子。男子立刻轉身怒嗆，「有更好的辦法嗎？他性騷擾我的妻子，有更好的辦法嗎？」

報導指出，男子的妻子當時就在會場，在丈夫高聲斥責醫師約2分鐘的這段期間，就站在旁邊，最後她走在老公身邊，兩人一起離開現場。她在現場向另一人透露，當年事情發生時，已對這名醫師通報性騷擾。

這名醫師的身分並未公開，迄今並未被指控犯下任何罪行。當地警方證實，此事發生在5月20日的會議上，「被攻擊者說，他不想對攻擊他的人提起刑事指控或是報案」，只希望有人能把此人帶離現場。