丈夫上台「抓醫師領子」賞2巴掌　現身醫學會議怒控：性騷我老婆

▲男子上台憤怒賞醫師兩巴掌。(圖/翻攝自推特,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國馬里蘭州最大城市巴爾的摩5月一場婦產科會議出現插曲,身材壯碩的男子上台直接抓住醫師襯衫領子,大聲且憤怒指責「這人7年前性騷擾我老婆」、「7年前在紐約碰我的妻子」,接著賞對方兩個巴掌,更說自己等這一刻已經等了7年。

紐約郵報報導,這名男子直接伸手抓住醫師上衣領子,讓現場人士當場嚇到。依據畫面,男子對著台下的人氣憤地說「這人7年前性騷擾我妻子」,接著賞醫師一巴掌,隨後脫口「你知道你做過什麼,你7年前在紐約碰了我的妻子」,緊接著再賞醫師一個耳光。

“You know what you did!” Husband storms stage and assaults doctor at Baltimore medical conference, accusing him of sexually assaulting his wife seven years ago. His angry tirade continues for two minutes. pic.twitter.com/H27eVsweEM