馬路竟是「瀝青地毯」！承包商辯德國技術　38秒畫面太傻眼

▲民眾抓包承包商偷工減料,居然徒手可以把新鋪好的馬路掀起。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

印度遭踢爆出現劣質道路工程,民眾發現新鋪好的馬路居然可以徒手掀起,因為承包商只把瀝青鋪在地毯上,在38秒畫面曝光之後,引爆民怨。雖然承包商宣稱這條道路採用的是德國技術,但很快就被抓包說謊,如今中央政府已介入調查。

When Kaleen Bhaiya ventures into Road construction The contractor made a fake road— with carpet as a base! #Maharashtra #India #Wednesdayvibe pic.twitter.com/6MpHaL5V6x