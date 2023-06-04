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中國戰狼大使盧沙野強調「言論自由」　批評外界小題大作

▲▼中國駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）

▲中國駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine） 

文／中央社

中國駐法大使盧沙野稍早前質疑前蘇聯國家主權的言詞引發軒然大波。他近日為自己辯護說，觀點可以討論，沒必要發動攻擊，而他的言論與中國外交政策並不抵觸，「有些人小題大作了」。

盧沙野個人風格鮮明，外界視他為中國「戰狼」外交官代表之一。4月底，他在法國LCI電視台質疑前蘇聯國家的主權而引發國際撻伐，中國外交部隨後滅火，表態「尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位」。

時隔月餘，陸媒觀察者網3日引述中國駐法大使館微信公眾號消息說，盧沙野5月31日接受法媒法律視角（Vu du Droit）的採訪，觸及中法關係、中美歐關係、中非關係、俄烏戰爭、G7廣島峰會及國際秩序等議題。

在回答非洲問題前，盧沙野主動提及「我想先談談不久前的輿論風波」。

他說，LCI電視台記者挑起這場論戰非常不公道，「我接受電視採訪，表達觀點不應受到限制，何況我也不是胡編亂造。這只是我的個人觀點，如果有人不同意，我們可以討論，沒必要對我發起攻擊」。

盧沙野表示，採訪的第二天，「他們就在同一檔節目中找來一些所謂的中國問題專家來批判我、譴責我。這很不厚道，不是嗎？他們已經違反了新聞職業道德」。

他還說，歷史問題、蘇聯解體都可以討論。蘇聯憲法中有一條是關於加盟共和國退出蘇聯，但還有其他條款規定蘇聯主權優先於加盟共和國主權。「如果我的問題能引起人們對歷史研究的興趣，這不很好嗎？」

此外，盧沙野強調，他的個人觀點並不妨礙中國政府與前蘇聯加盟共和國保持官方關係。中國是蘇聯解體後最早與這些前加盟共和國建立外交關係的國家，「我說的話與中國官方外交政策並不抵觸。有些人小題大做了」。

盧沙野還稱，這場論戰的關鍵不在於他說的對錯與否，而在於在電視公開辯論中是否有言論自由，言論自由應該得到保證。特別是在國際問題上，不同觀點交鋒並不可怕。

他以俄烏戰爭為例說，「西方國家和俄羅斯觀點相左，但沒有一個法官來判定孰是孰非。西方國家大談特談維護國家主權和領土完整。但此前他們的所作所為卻恰恰相反，甚至在塞爾維亞和科索沃問題上，他們的立場也是相反的。他們對此怎麼解釋？可以討論，但不能無端指責別人」。

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