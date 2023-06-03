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發現1顆新月亮！神秘小行星繞地球已2123年　卻受它引力運行

科學家發現已知最長的地球準衛星。（示意圖／NASA）

▲這顆「類月球」會環繞地球運行至少到公元3700年。（示意圖／NASA）

圖文／CTWANT

地球又多了1顆月亮？NASA科學家今年3月透過泛星計畫（Pan-STARRS），發現一顆直徑約20公尺的小行星，從西元前100年開始就「既像月球又不像月球」的繞行地球運行，預計直到西元3700年才會脫離地球。

據《每日星報》報導，這顆名為2023 FW13的準（quasi）月亮看似受地球引力影響，在距離地球1400萬公里遠的距離運行，不過其半長軸實際是受太陽引力牽引，而它繞行太陽一周的時間和地球幾乎相等，需要365.42天

科學家指出，2023 FW13是目前已知地球最長的準衛星，且其運行軌道雖相當細長，但不會對地球造成威脅。此外，一顆直徑850公尺、名為2020 DB5的小行星可能在本月以每秒9.51公里速度撞向地球，所幸損害可能性極小。

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