不爽學生K書佔位！英咖啡廳趕人「只能坐30分鐘」　她怒轟：搞歧視

▲英國一家咖啡廳貼出學生只能在店內逗留30分鐘的通告後被學生投訴。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

咖啡廳近年來成為不少年輕人的K書首選,但許多人對這種現象的看法卻十分兩極。英國連鎖咖啡廳「咖世家」(Costa Coffee)最近有一家分店就被踢爆在店內放置通告,規定學生只能在店內停留半小時,讓一名學生感覺被歧視而提出投訴。

據《鏡報》報導,英國23歲女研究生富蘭克林(Francesca Franklin)日前到被譽為「英國版星巴克」的咖世家買咖啡時,意外發現這家位於伯明翰的分店竟在櫃檯放置通告,要求學生喝完咖啡後,在半小內離開咖啡廳,讓這名正在就讀地質學的研究生非常生氣。

@CostaCoffee I walked into my favourite Costa, the one in Next in the Selly Oak retail park and I saw this sign. Students can only stay for 30 mins even if they buy something. Is this acceptable? It seems like you’re discriminating against students pic.twitter.com/0JOnh4xhwG