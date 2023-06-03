攔北韓衛星是假的！日愛國者飛彈進駐沖繩目的曝　防台灣突發事態

▲愛國者三型防空飛彈（PAC-3）發射車。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

今年4月北韓宣布發射「軍事偵察衛星」進入最後階段時，日本防衛大臣隨即宣布將愛國者三型飛彈（PAC-3）部署到沖繩縣3座島嶼上進行攔截。日媒《共同社》卻指出，在沖繩部署飛彈的真正用意並非針對北韓，而是為了防止台灣出現突發事態。

日本防衛大臣濱田靖一4月22日發布準備命令，自衛隊著手在沖繩縣宮古、石垣、與那國3座島嶼部署愛國者三型防空飛彈（PAC-3），原因是北韓發射軍事偵察衛星進入最後階段，為對屆時可能有部分物體掉落日本做準備。

不過，當北韓5月31日發射偵察衛星時，除了受颱風影響未部署在室外的石垣島愛國者飛彈外，部署在宮古島及與那國島的愛國者三型飛彈發射器都未展開；而面對媒體質疑，發射器未展開是否影響攔截北韓掉落的衛星部件，濱田靖一在記者會中僅表示，「對於運用的詳情不予回答。」

《共同社》消息指出，北韓曾在2012年、2016年朝南方發射了3次聲稱是衛星的物體，但都未落入日本海域或對日本造成損害，因此有自衛隊幹部表示，「並不認為會有什麼東西落下來。」

這名未具名的自衛隊幹部表示，「把北韓發射當作藉口，實際上是設想台灣突發事態而移動了部隊。」他提到，由於自衛隊部署的真實目的並非北韓，所以未依照原定計畫展開防衛姿態並沒有問題。