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一起畢業！美麻州高中「15對雙胞胎+1對三胞胎」　畢業紀念冊占2頁

▲▼美國麻州一所高中今年的畢業生，有15對雙胞胎、1對三胞胎。（圖／翻攝自WHDH 7News）

▲美國麻州一所高中今年的畢業生，有15對雙胞胎、1對三胞胎。（圖／翻攝自WHDH 7News）

記者羅翊宬／綜合報導

美國麻薩諸塞州一所高中今年度的畢業典禮陣仗似乎有點大，因為應屆畢業生就高達400多人，其中還包括了15對雙胞胎、1對三胞胎，雙或三胞胎人數共計33人，有的是同卵雙胞胎、有的是性別不同的異卵雙胞胎，畢業紀念冊甚至還需要特別撥出整整2頁的空間，專門放雙胞胎兄弟或姊妹的合照。

根據美國波士頓當地媒體《WHDH 7News》，美國麻州米德爾塞克斯縣韋斯特福德鎮（Westford）為波士頓的郊區，當地的韋斯特福德中學今年6月畢業季格外引人注目，因為今年共有15對雙胞胎、1對三胞胎，合計共33名雙胞胎學生準備畢業，從學生時代起他們就發展出超乎家族、同儕的情誼，未來發展備受期待。

學生處主任托米（Daniel Twomey）受訪表示，「他們一起出去玩、他們一起做運動、他們一起參加活動，而且直到如今他們也一起畢業。」

雙胞胎梅根霍爾（Meghan Hall）認為，「身為雙胞胎的我們知道該怎麼互相分享，因為我們從小一起長大，我們也知道如何交朋友，因為我們是一起交朋友的」；不過其中一名雙胞胎姊妹表示，這其實也有缺點，「因為我始終無法擺脫她，她到哪裡都跟著我」。

▲▼畢業紀念冊特別撥出2頁，收納雙胞胎們的合照。（圖／YouTube／WCVB Channel 5 Boston）

▲畢業紀念冊特別撥出2頁，收錄雙胞胎們的合照。（圖／YouTube／WCVB Channel 5 Boston）

其實若不仔細觀察，似乎沒有人注意到，一屆畢業生中能夠擁有如此多的雙胞胎學生，是多麼特別的經驗，因為直到他們開始設計畢業紀念冊時，才發現他們需要特別撥出整整2頁的版面，來收錄這些雙胞胎、三胞胎兄弟姊妹們的合照。

校長安東尼里（James Antonelli）表示，「我認為真正影響我的時刻，是看到畢業紀念冊上那一頁的印刷版，那是我感嘆的最後一刻。這些包含雙、三胞胎兄弟姊妹的獨特群體，他們在課堂上形成的獨特紐帶，可能會產生持久的影響。5年後，當他們回到學校團聚時，這將是非常驚人的。」

不過校方也表示，今年經歷這波應屆畢業生充滿雙、三胞胎的熱潮以後，明年應該會恢復正常，因為下一屆的學生裡只有6對雙胞胎。

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