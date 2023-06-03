女賊把2幼子鎖車上！偷完「驚見火燒車」　崩潰棄贓物救兒

▲行車紀錄器拍下火災瞬間。（圖／City of Orlando）



記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州1名年輕媽媽5月駕車到一座購物中心外準備行竊，當時她將2名年幼的孩子鎖在車上，隨後便與另一名男性到店內偷竊。然而當她離開商店時，卻發現停在停車場的車子燒起熊熊大火。崩潰的她隨即將贓物丟在店內，衝到車前。在眾人的協助下，孩童終於獲救，但至少有一人臉部與耳朵受到一級燒傷。該名女子則因偷竊與未盡到兒童照護責任遭逮。

根據《紐約郵報》報導，24歲的艾莉西亞（Alicia Moore）5月26日將車子停在奧維耶多購物中心（Oviedo Mall）的迪拉德百貨公司（Dillard’s）停車場，並將2名無法自理的年幼孩子關在車上，隨後與另一名身分不明的男性進入店內行竊。

兩人就這樣在店內默默行竊1個多小時，艾莉西亞才離開商店，然而一走到停車場，她便發現自己的車子被大火吞噬。艾莉西亞隨即將偷來的贓物全部丟在店內，並衝到車前企圖拯救孩子。

一旁的路人見狀後隨即上前協助艾莉西亞營救受困車內的孩子。根據警方報告，其中一名幼童臉部與耳朵受到一級燒傷，另一人則傷勢不明。一輛正好停在附近的特斯拉透過行車紀錄器拍下危險畫面，只見該輛白色轎車的後窗與前擋風玻璃皆破碎，巨大的火焰與濃煙竄出車外。

警方指出，車子已經完全被大火燒毀，而起火原因仍待調查。艾莉西亞5月31日被警方依偷竊罪嫌與嚴重未盡到兒童照護責任被逮。她目前被關押在賽米諾爾郡監獄，保釋金額為4萬8000美元（約新台幣147萬元）。