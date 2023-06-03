屏北立委選戰開打　民進黨性騷擾案...黃明賢籲鍾佳濱表態

▲黃明賢請鍾佳濱對民進黨內性騷擾案明確表態 。（圖／截取黃明賢臉書）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨內部近日傳出多起職場性騷擾案，國民黨徵召參金屏北選區的國民黨籍縣議員黃明賢，今(3)日臉書批評現任立法委員鍾佳濱至今對其黨內性騷事件卻沉默不語，讓他深感遺憾，並認為鍾佳濱委員應展現道德勇氣，對自家黨內的性騷事件清楚表態。

對此，鍾佳濱回應「先同理、後回應需求」，他希望，對性騷事件受害者應先有同理心，而身為執政團隊的一份子，更應以最嚴格的標準自我檢討要求，避免類似事件再度發生。

黃明賢表示，在鍾佳濱成為民代前，有著8年屏東縣副縣長經歷，並曾擔任民進黨中央黨部副秘書長，理應對的職場性騷擾對社會與個人的危害有正確的認知，而且鍾佳濱委員對性別議題的關懷從今年「420性別平等教育日」於高樹國中弔念葉永鋕事件時表達對性別平權的重視表露無遺，但令人感到錯愕的是，鍾佳濱委員近日強力聲援加拿大國會議員遭受中國政府打壓同時，對發生在自家黨內的性平事件卻置若罔聞，這讓外界看見了鍾佳濱對性別平權價值的矛盾的態度，不僅與民進黨在處理黨內性騷事件時前的兩套標準一樣，更讓過往長期支持民進黨的性別平權團體與進步人士深深失望。

黃明賢表示，讓人感到不捨的是，從現今已曝光的個案，可以發現這些這些年輕人，當初都是對政治工作充滿憧憬更是認同民進黨的理念才加入的，甚至當下為了民進黨的所謂的大我，而選擇隱忍，然而民進黨的主事者卻利用這些年輕人的不忍來粉飾太平並縱容加害者，甚至面對個案的求助時，說出｢為何不叫不跳車｣與「妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」等離譜言論，已顯示民進黨的內部監督機制已完全失靈，更背叛了他們長期高舉的「性別平權」價值與相信他們的青年世代。

面對職場性別霸凌時沒有人是局外人旁觀者也是加害者，他呼籲鍾佳濱面對民進黨內近日越發嚴重的性騷事件，應拿出當年身為野百合學運世代時的勇氣，對於同黨同志的錯誤行為清楚表態，才能回應社會各界與屏東鄉親的性別平權的支持。

鍾佳濱指出，面對性騷或性侵事件時，通常社工與行政機關會有不同的思維。法律人與行政機關為釐清真相，處理作法就是立案調查、處置究責，但其過程往往會碰觸受害人的隱私與傷口，造成二度傷害，這也就是許多受害者選擇沉默的原因。然而，站在社工的角度則是「同理、回應」，先了解受害者的需求，再予以回應。

「性平事件不分黨派，沒有人是局外人。」鍾佳濱表示，長久以來，社會上公私部門一再發生類似事件，但身為執政黨不能以此推拖卸責，必須率先被檢視。因此，他非常支持賴清德主席的公開宣示「面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要『大局為重』，你們的人身安全與權益，比什麼都重要」。鍾佳濱贊同黨中央採取補救及預防措施，充分反省，不要讓受害者再次出現，更不要讓受害者求助無門。