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新幹線停駛22小時！名古屋東京、大阪、車站塞爆　乘客擠滿大廳

▲▼名古屋車站擠滿人潮。（圖／翻攝自推特）

▲名古屋車站擠滿人潮。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

受到梅雨鋒面與瑪娃颱風逼近影響，日本各地從2日開始降下致災性大雨，多段新幹線與電車被迫停駛，而從東京行駛至名古屋的「東海道新幹線」從2日晚間停駛22小時後，終於在3日中午後恢復行駛，但名古屋車站內的人潮依舊混亂，現場民眾不禁抱怨，「人多到無法動彈，連要在哪排隊都不知道。」

根據NHK報導，受到劇烈降雨影響，JR東海於2日晚間7時40分左右宣布，東海道新幹線往返東京、名古屋、大阪的電車全面停駛，大批乘客被困在車站內，加上附近許多飯店都已客滿，情況相當混亂。

名古屋車站和新大阪車站從2日晚間至3日上午就擠滿人潮，等待退票或列車復駛，還有海外遊客被迫在車站地上過夜。甚至傳出有準備出發校外教學的2所中學學生被困在東京車站內，有36人因噁心、中暑等症狀被送往醫院，所幸並無大礙。

JR東海3日宣布，東海道新幹線從中午恢復行駛，而為了消化排隊人潮，會增開10趟全自由座的「希望號」列車，而各大車站也擠滿了等待列車的乘客，情況也一度陷入混亂。一名50多歲男乘客表示，「月台非常擁擠，人多到無法行走，下班列車從哪個月台出發、該在哪裡排隊都不知道。」

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