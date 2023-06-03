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美日韓防長決定：年內啟動北韓飛彈情報即時共享機制

▲▼美國國防部長奧斯汀、南韓國防部長李鐘燮和其他國家的國防部長舉行圓桌會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長奧斯汀、南韓國防部長李鐘燮和其他國家的國防部長舉行圓桌會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前北韓（朝鮮）5月31日發射運載火箭「千里馬-1型」時，美國、日本、南韓所研議成立的飛彈情報即時共享機制並未啟動。為此，美日韓3國國防長官今（3）日在新加坡香格里拉安全對話時透露，3國針對北韓的飛彈情報即時共享機制將於今年以內啟動。至於針對台海議題，美日韓3國國防部長一致反對台灣海峽航行自由受到侵犯。

根據《韓聯社》，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、日本防衛大臣濱田靖一、南韓國防部長李鐘燮3日在新加坡香格里拉酒店召開國防長會談，針對北韓所帶來的核武導彈威脅進行討論，為了增進對北韓飛彈探測、力量評估能力，決定在今年年底以前全面啟動北韓飛彈情報即時共享機制，目前已經進入實務會議階段，進行更加具體的討論。

美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅去年11月在柬埔寨金邊會談時，曾經討論將成立北韓飛彈情報即時共享機制，不過目前為止三方並未正式啟動該機制，就連5月31日北韓宣稱發射新型運載火箭時，該機制也尚未啟動，直到新加坡香格里拉會談時，才首度對外透露該項機制開始運作的時間點。

目前南韓與美國則透過韓國軍彈道飛彈作戰管制所（KTMO-CELL）、駐韓美軍彈道飛彈作戰管制所（TMO-CELL）達成警報情報共享，而美國與日本之間也啟動類似機制。

由於日本、南韓並非同盟國關係，因此南韓軍隊和日本自衛隊之間無法直接共享飛彈警報情報，2014年美日韓曾簽訂軍情共用協定（TISA），南韓、日本以美國為情報共享中繼站，向美國國防部傳達各自所掌握到的北韓核武導彈情報，至於美國國防部則在情報提供國批准後，向另一方提供情報，因此該機制並不屬於即時共享。

針對近期日韓軍事情報協定（GSOMIA）正常化，美日韓三國國防部長表示歡迎，認為構築地區內國家之間在國防領域上的信任相當重要。

美日韓三國國防部長一致譴責北韓以發射人造衛星為名義，發射長程彈道飛彈、或是運用彈道飛彈技術，認為此舉嚴重違反聯合國安理會決議；在俄烏戰爭上，則譴責發起侵略行動的俄羅斯嚴重侵害烏克蘭領土主權、弱化國際秩序結構。

另外，美日韓三國國防部長針對台灣海峽議題，則表示擔憂出現未能遵守聯合國海洋公約等國際法的行動，呼籲完全尊重航海與航空自由、合法利用海洋等國際秩序相當重要。

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