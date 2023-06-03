電影道具車「吊掛人體模型」　他仔細一看嚇壞！竟然是真屍

▲英國一名男子陳屍貨櫃車後車廂，一度被誤認為是拍電影的人體模型。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國一輛貨櫃車曾用於恐怖電影拍攝，專門載送布景與道具，但後來被停放在角落，塵封許久。某天，車主再次來到車上，試圖啟動引擎，起初瞥見後車廂還吊掛著「人體模型」，定睛一看才發現，竟然真的是一具男性遺體。

《每日郵報》等外媒報導，一名目擊者曾經代替車主，事先過來初步檢查車況，他當時就發現擋風玻璃被砸碎，車內窗簾遭剪破，並且隱約看見後車廂的人形物體，但以為只是沒帶走的拍攝道具。後來，車主親自抵達，更仔細檢查後，才發現那根本不是「人體模型」。

▲羅伯茨失蹤許久，被發現時陳屍在貨櫃車後車廂。（圖／翻攝默西賽德郡警方）

默西賽德郡（Merseyside）警方抵達現場，宣布該男已經死亡，並排除他殺或其他可疑情況。經調查後釐清，死者是35歲的羅伯茨（Ian Roberts），被發現時已經失蹤2個月左右，他在貨櫃車內留下遺書，表明想要結束生命的意圖。

這起案件發生在去年12月，但聽證會於本周才召開。根據法庭文件，家庭醫師證實，羅伯茨因為焦慮和憂鬱數度就診，失蹤時正在接受心理治療，曾因表達輕生念頭而被危機小組聯繫，但後來多次解釋自己只是很沮喪。助理法醫莫菲（Sarah Murphy）也推論此案為自殺，並對死者家屬致上哀悼之意。

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