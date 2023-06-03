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英人瑞奶奶102歲了！元氣滿滿每天玩遊戲　長壽秘訣竟是「美好性愛」

▲▼英國人瑞潔克曼歡慶102歲生日。（圖／翻攝自推特）

▲英國人瑞潔克曼歡慶102歲生日，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英國人瑞潔克曼（Joyce Jackman）5月9日迎來她的102歲生日，首次揭露自己的長壽秘訣竟是擁有美好的性愛、優質的雪利酒（Sherry），和好吃的巧克力。

據《紐約郵報》報導，潔克曼年輕時曾在一家糖果店工作，隨後二戰爆發，於是她便加入英國皇家空軍成為廚師。1945年戰爭結束後，她嫁給了青梅竹馬的特倫斯（Terence Jackman），2人從此過上幸福快樂的生活。

▲▼英國人瑞潔克曼歡慶102歲生日。（圖／翻攝自推特）

嗜甜的潔克曼喜歡和母親、朋友一起烘焙甜點，即使她的丈夫如今已逝世，而她則被送到護理中心居住，但高齡102歲的她，至今還十分喜歡吃巧克力，而且她看起來元氣滿滿，每天都會玩填字遊戲和看報。

這位百歲老人與家人一起在護理中心歡慶生日後高興表示，「我度過了美好的一天，真不想讓這一天結束。我不敢相信我已經102歲了，一定是我吃的巧克力起了作用。」她還透露，她的長壽秘訣是擁有美好的性愛，還有優質的雪利酒。

護理中心的經理利克斯（Joanne Rix）指出，潔克曼在中心非常受歡迎，「工作人員在她身邊都會感到很高興，因為她奇妙的幽默感和對生活的獨特見解總會讓我們開懷大笑，能為她慶祝102歲生日真是太棒了！」

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