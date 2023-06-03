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美CIA局長「秘訪中國」　間諜氣球事件後最高層級會晤

▲▼美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國官員今天表示，中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）5月曾赴北京會見中國情報高層，是美軍擊落中國間諜氣球以來，拜登政府訪問中國的最高層級官員。

美聯社報導，英國「金融時報」（The Financial Times）率先報導勃恩斯秘訪中國一事。華府正試圖就間諜氣球和這兩個世界最大經濟體兼地緣政治對手之間的近來其他衝突，緩解與北京之間的緊張關係。

美國官員長期以來一直警告稱，中國拒絕他們的外交努力。美方指出，這會升高雙方溝通不良演變為衝突的可能性。

美國一名官員在匿名情況下討論勃恩斯的行程說：「上個月，局長勃恩斯前往北京會見中國對口，並強調在情報管道方面維持溝通順暢的重要性。」勃恩斯的行程屬於機密性質。

第2名知情人士同樣在身分保密的情況下指出，勃恩斯此行僅會見情報官員，並未會見北京方面政治或外交領導階層。

美國總統拜登經常派遣勃恩斯進行敏感性出訪，來會見美國對手。勃恩斯2021年底曾訪問莫斯科，就俄羅斯正準備對烏克蘭發動新入侵行動的種種跡象，與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）對質。

中國間諜氣球飛越美國領空後，美方取消了國務卿布林肯（Antony Blinken）原訂前往中國的行程，美國仍在試圖重新安排布林肯訪中行。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天在新加坡舉行的安全論壇開幕晚宴上，也「短暫」與中國國防部長李尚福交談。中國稍早拒絕了奧斯汀盼能在論壇場邊召開會議的要求。

同樣在今天，美國財政部高層、財政部負責國際事務的副部長夏包（Jay Shambaugh）會見了中國駐美大使謝鋒。根據美國財政部，夏包與謝鋒談到「針對全球總體經濟和金融議題進行密切溝通」的重要性。

 

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