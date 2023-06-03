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海地總統遇刺案「主嫌被判終身監禁」　曾是毒販與美國政府線人

▲▼領導9個幫派的「G9聯合會」首領切里齊爾（Jimmy Cherizier）今年7月率眾上街悼念已故總統摩依士。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地幫派G9聯合會首腦切里齊爾（Jimmy Cherizier）率眾悼念已故總統摩依士。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

前海地總統摩依士（Jovenel Moise）2021年遭暗殺身亡，主嫌之一的亞爾（Rodolphe Jaar）2日被美國佛州聯邦法庭宣判終身監禁，這是他被控罪名的最高量刑。海地及智利裔的亞爾曾是被定罪毒販及美國政府線人，犯案時則是一名商人。

▲▼ 海地逮捕28名涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地當局逮捕涉嫌暗殺總統的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

《衛報》等外媒報導，50歲的亞爾被指控，與哥倫比亞傭兵集團合謀綁架摩依士，但最後演變為謀殺。根據檢方說法，他負責提供人力和資金，其中部分金錢被用來購買武器、賄賂總統維安人員。

2022年1月，亞爾從多明尼加共和國被引渡至美國，今年3月承認在美國境外共謀謀殺與綁架，並且提供致死藥物。他也是目前在美國落網並起訴的涉案11人之中，唯一認罪的被告。

▲▼ 海地總統摩依士（Jovonel Moïse）。（圖／路透）

▲海地總統摩依士。（圖／路透）

此案共犯有政客、商人及軍人，包括前海地參議員約翰（Joseph Joel John）、擁有海地美國雙重國籍的文森（Joseph Vincent）、前哥倫比亞陸軍上尉李維拉（German Rivera）、邁阿密某私人維安公司的委內瑞拉裔老闆英特里亞戈（Antonio Intriago）等。此外，海地政府也逮捕逾40名嫌犯，包括18名前哥倫比亞士兵。

美國當局表示，其他被告的審判預計7月在邁阿密召開，但很可能延遲。

▲▼海地首都太子港（Port-au-Prince）居民圍觀疑似幫派份子被民眾私刑焚燒的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年4月，太子港居民圍觀幫派份子被民眾私刑焚燒的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

2021年7月7日，摩依士在首都太子港（Port-au-Prince）的總統官邸遇襲，其妻子瑪婷（Martine Moise）也身受重傷，但目前已經康復，她2021年受訪時表示，謀殺者「前來扼殺他的夢想、遠景及意識型態」。海地駐美大使艾德蒙（Bocchit Edmond）形容這是「一種野蠻的行為，對我們民主的攻擊」。

海地是西半球最貧困國家，摩依士遇刺後，當地幫派勢力持續壯大，大部分國土陷入暴力猖獗的無政府狀態，犯罪集團控制首都約80%區域，當局及聯合國（UN）都呼籲國際支持打擊犯罪。近幾個月，海地安全局勢進一步惡化，警方與幫派的槍戰已經成為日常，血腥的地盤爭奪導致數百人死亡、上千人流離失所。

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