南韓派潛水師打撈北韓火箭殘骸　盼釐清北韓ICBM技術進展

▲北韓5月31日可能是在西海衛星發射場附近新蓋的發射台發射運載火箭千里馬-1型。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）5月31日發射搭載軍事偵察（間諜）衛星的新型運載火箭「千里馬-1型」，豈料卻墜落在於青島以西200公里海面。為此，南韓軍方派遣人力打撈起連結1、2節火箭的筒狀物，目前更派出海難救助戰隊的深海潛水師全力捕撈，因為一旦打撈起火箭、甚至衛星殘骸，可以分析北韓在洲際彈道飛彈（ICBM）的技術發展。

根據《韓聯社》、《News1》，北韓火箭殘骸最終墜落在全羅北道群山市於青島以西約200公里的西海（黃海）海面，位處中國、韓半島（朝鮮半島）的中間點，為此南韓軍方今（3）日上午派出海難救助戰隊（SSU）深海潛水師至該處海面下投入打撈作業，潛水師將透過飽和潛水（saturation diving）潛入水深75公尺海底，將長達15公尺的火箭殘骸以高張力繩綁起後撈起至水面。

從北韓官媒所公開的照片估算，新型運載火箭「千里馬-1型」的總長度應為29至30公尺，其中海面下可以辨別的殘骸應為連接第2、3節引擎的物體，假設推論正確，則不排除可以發現火箭所搭載的軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」。

不過南韓軍方也指出，由於殘骸為圓筒狀，用繩索較難以綑綁打撈上岸，因此預估將會是一項難度較高的作業。

▲南韓軍方5月31日在墜落海域實施打撈作業，撈起連結1、2節火箭的筒狀物。（圖／路透）

南韓軍方已向該片海域投入3500噸級的海上救難艦通營艦（ATS-Ⅱ）、光陽艦（ATS-Ⅱ），至於3200噸級的救難艦清海鎮艦則於昨（2）日下午被派往參加協助打撈作業。

儘管南韓國防部長李鐘燮1日前往國會接受國防委員會質詢時曾表示，預估3日能夠打撈起火箭剩餘殘骸，不過受到停潮影響，打撈時間恐怕會繼續往後延，目前除了5月31日打撈上岸的第1、2節火箭連接筒狀物以外，還未有其他被打撈上岸的殘骸。

南韓軍方期盼，能夠透過打撈起北韓火箭、甚至是衛星殘骸，探尋北韓目前所掌握到的ICBM技術，以及分析北韓是否違反聯合國安理會制裁，向其他國家購買遭制裁、禁止販賣的零件。

據悉，南韓軍方曾於2012年打撈北韓運載火箭銀河3號、2016年打撈火箭光明星號的殘骸，分析後掌握當時北韓企圖研發ICBM，因為北韓在銀河3號中使用和飛毛腿、勞動飛彈氧化劑同款的赤煙硝酸，和大部分國家在人造衛星火箭上所使用的液態氧截然不同。

至於在光明星號殘骸則發現，北韓使用英國製的增壓器、南韓企業於2003至2010年生產的SDRAM，部分零件來自舊蘇聯、英國、瑞士，而CCD鏡頭和電線等來自中國。

▲打撈火箭殘骸，可以分析北韓所掌握的ICBM技術，以及是否違反聯合國制裁使用來自外國的零件。（圖／路透）

根據《自由亞洲電台》（RFA），從北韓官媒所公布的相片，可以確定北韓5月31日在發射運載火箭千里馬-1型時，使用的是西海衛星發射場附近新蓋的發射台，就算舊有發射台被衛星拍到附近有18至20輛車，也並非是即將發射衛星的跡象。

美國北韓衛星影像分析專家柏格爾（Jacob Bogle）表示，因為第一次發射後確定是火箭的問題，因此若要修復問題、進行第二次發射，恐怕需要耗時數周。