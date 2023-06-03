還原印度列車相撞現場！逃死乘客：車廂撞擊後「像強震般」狂震亂滑

▲印度3輛列車在2日晚間相撞，造成233死逾900傷。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

印度東部奧里薩邦（Odisha）2日晚間發生2輛客運列車與一輛貨運列車相撞事故，造成至少233人死亡，逾900人受傷。《印度斯坦時報》記者在現場採訪到多名目擊者與乘客，還原了事發當下的恐怖經過。

這起意外發生在當地時間2日晚間7時左右。當時，正開往西孟加拉省的「豪拉特快車」（Howrah Superfast Express）突然脫軌，幾節車廂掉落在附近鐵軌上，導致開往清奈的「科羅曼德快車」（Coromandel Express）閃避不及，徑直撞上脫軌的車廂。

「科羅曼德快車」撞上「豪拉特快車」後也發生車廂出軌事件，而散落的車廂又再次撞上停在軌道上的貨運列車，短短5分鐘的意外至今已造成233人死亡，逾900人受傷。

旅客蒙達爾（Gobinda Mondal）是幸運逃過死劫的旅客之一，他當時正坐在「豪拉特快車」的第一節車廂，僥幸躲過了最猛烈的撞擊。他形容道，「列車行駛到一半時，突然發生了撞擊，我所在的車廂一下子就被撞到脫軌，並且高速滑行了很長的一段距離。」

蒙達爾描述，列車脫軌後車廂內一陣騷亂，乘客們不斷尖叫，但他們更著急想要逃生，「我看到我座位旁邊的窗戶破了，有人用力地敲了一下玻璃，然後我們就逃了出來。當時還有很多受傷的人被困在車廂內求救，其中還有一個人抱怨他的胸口疼痛」。

在巴哈納加村（Bahanaga）鐵軌附近開店的薩馬爾（Ashok）則指出，他在結束一天的工作準備回家時，突然聽到附近傳來一陣震耳欲聾的聲音，回頭一看驚訝發現鐵軌上有2列特快車撞到了一起。

薩馬爾迅速跑向鐵軌，只見現場一堆被撞成廢鐵的車廂一個疊一個地堆在地上，尖叫聲此起彼落，地面上佈滿鮮血。他告訴記者，「當時有很多人被困在車廂內，我甚至還看到有許多屍體被壓在傾倒的車廂下，現場狀況真的慘不忍睹。」

乘坐「科羅曼德快車」的幸運乘客瑞達思（Subhankar Ruidas）也透露，當火車撞上出軌的「豪拉特快車」後，現場所有人都感受到了像強烈地震般的劇烈震動，「我的車廂沒有什麼人嚴重受傷，但我們完全被困在車廂內，動彈不得。」

從網上流出的現場畫面可見，列車相撞現場狀況十分慘烈，3輛列車的車廂幾乎被撞成廢鐵，而搜救人員和熱心民眾也在分秒必爭地拯救受困人士，罹難者的屍體只能先堆疊在路邊，場面慘不忍睹。