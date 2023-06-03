梅雨狂襲日本多人傷亡！聯外鐵路淹水停駛　旅客慘睡關西機場

▲瑪娃與梅雨鋒面來襲，日本許多航班受到影響。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

瑪娃颱風為日本沖繩地區帶來強風與暴雨，而東日本與西日本也因鋒面來襲降下大雨，各地災情頻傳，東海道新幹線被迫停駛，而往返關西國際機場的對外聯絡鐵路也因為鐵軌淹水停駛，大批落地旅客受困機場，光是排隊等待計程車的人龍就超過100公尺。愛知縣則有一名男子受困於被洪水淹沒的車輛中，最終搶救無效身亡。

根據《產經新聞》報導，連接關西國際機場的JR西日本與南海電鐵因大雨停駛，導致大量旅客只能改搭巴士與計程車前往目的地，光是排隊等待計程車的人龍就超過100公尺。然而因為人數眾多，還是有許多未能搭上巴士與計程車的旅客被迫在機場過夜。

根據《日本放送協會》報導，受到瑪娃與梅雨鋒面影響，日本四國地區與東海地區遭暴雨襲擊，至今已確定1人死亡、多人受傷，另有2人失蹤中。愛知縣一名60歲左右的男子駕車時突遇大雨，受困其中並被洪水淹沒，被救出時意識不明，已無心跳，送院搶救2小時後仍不治身亡。

▲▼因突如其來的大雨導致部分路段坍方、汽車遭淹沒。（圖／達志影像／美聯社）



靜岡縣一名39歲男子因住家被土石掩埋倒塌，雙腳遭卡住無法動彈，所幸獲救時仍有意識，目前已被送往醫院治療。東京都則有一名卡車駕駛被土石掩埋，所幸僅受輕傷。千葉縣、和歌山縣、神奈川縣共有4名高齡長者被強風吹倒受傷。

和歌山縣一名女性卡車司機連人帶車跌落真國川中，隨後又有一名男子受困於淹水的道路上。警消2日展開搜索，但是仍未找到2人下落，3日已重新開始搜索作業。