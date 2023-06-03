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日本去年新生兒77萬「史上新低」　總和生育率1.26追平低點

▲▼母乳,母奶,哺乳,嬰兒,新生兒。（示意圖／CFP）

▲日本去年新生兒首度跌破80萬人。（示意圖／CFP）

文／中央社記者楊明珠東京2日專電

日本厚生勞動省今天公布2022年人口動態統計，顯示每位女性一生所生的孩子數為1.26，平2005年所創下的最低紀錄。此外，2022年新生兒首度跌破80萬人。

日本東京放送電視（TBS）報導，厚生勞動省（相當於衛生福利部）今天公布2022年的人口動態統計數據顯示，每位女性一生所生的孩子數（總和生育率，日本稱合計特殊出生率）為1.26，比2021年減少0.05，平2005年所創的最低紀錄，連續7年生育率下降。

日本2022年的新生兒（出生數）比前一年減少4萬多人，為77萬747人。日本從第二次嬰兒潮1973年以來，新生兒有持續減少的傾向，這次是開始統計新生兒數的1899年以來，首度一年所生的新生兒跌破80萬人。

日本2022年死亡人數為156萬8961人，死亡人數比前一年增加約12萬9000人，創新高。從死亡人數減去新生兒數，人口自然減少79萬8214人，創歷年來最大減幅，顯示日本人口正加速減少。

對於2022年新生兒人數創新低、死亡人數創新高，厚生勞動省分析原因指出，可能是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響。

厚生勞動省今天也公布2022年有50萬4878對夫妻結婚，時隔3年增加。

 

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