　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度3列車相撞釀233死！屍體「堆疊路邊」慘況曝　死亡數恐再攀升

▲印度3輛列車相撞超過230人死亡，屍體堆疊在路邊。（圖／翻攝自推特）

▲印度3輛列車相撞造成超過230人死亡，屍體堆疊在路邊。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

印度東部奧里薩邦（Odisha）2日晚間發生2列客運列車、1列貨運列車相撞事故，目前死亡人數已攀升至233人，受傷超過900人，而現場慘烈狀況也在推特上曝光，只見列車幾乎被撞成廢鐵，罹難者的屍體也只能先堆疊在路邊，畫面相當恐怖。

根據《印度斯坦時報》報導，這起意外發生在當地時間2日晚間7時左右，當時從班加羅爾開往西孟加拉省豪拉的「豪拉特快車」（Howrah Superfast Express）脫軌，撞上從加爾各答開往清奈的「科羅曼德快車」（Coromandel Express），官方指出還有一輛貨運列車涉及其中，目前還未釐清原因。

▲▼印度列車相撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度列車相撞事故死亡人數仍持續攀升。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度列車相撞。（圖／達志影像／美聯社）

從推特曝光的畫面可以看到，現場列車幾乎被撞成廢鐵，車廂全都裸露在外，許多幸運逃出的乘客看起來仍驚魂未定，而不幸罹難的乘客屍體則堆疊在路邊，現場一片混亂，也不停有傷者被擔架抬出。

▲▼印度列車相撞。（圖／達志影像／美聯社）

英國獨立電視台（ITV）報導，事故現場照片顯示，救援人員爬上其中一輛列車殘骸尋找倖存者；根據社群媒體上分享的影片，數輛救護車抵達現場，有人從翻倒的車廂中被拉出來。有倖存者表示，當時他的周圍全是斷肢，很多人在衝撞之下身體被擠壓到扭曲變形。

奧里薩省政府首席秘書耶拿（Pradeep Jena）在推特（Twitter）發文表示，死亡人數預計還會增加。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
連環爆！　小英之友會「重要人士」也涉性騷
剛準備營業！牛肉麵店「轟一聲」氣爆　4人緊急送醫
港男狂殺2女　原因太震驚
變頻冷氣吹24小時「涼又省千元」這麼神？　4點超重要：會讓你
快訊／范雲、林靜儀「反對」檢討公務機關性騷機制　藍黨團怒了
控訴王丹性騷第2人！　清大碩士遭「手伸衣服內摸腰」
快訊／商圈氣爆！　桌椅噴飛窗戶炸歪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海地總統遇刺案「主嫌被判終身監禁」　曾是毒販與美國政府線人

慘遭性騷擾！印度女選手「獎牌浸恆河」絕食遭逮　為Me Too奮戰

梅雨狂襲日本多人傷亡！聯外鐵路淹水停駛　旅客慘睡關西機場

還原印度列車相撞現場！逃死乘客：車廂撞擊後「像強震般」狂震亂滑

美CIA局長「秘訪中國」　間諜氣球事件後最高層級會晤

印度火車事故原因曝！3列車「5分鐘內連環撞」　他目睹軌道全是血

本世紀最慘！印度3列車相撞「233死近千傷」　政府宣布全國哀悼

體重破百男吃麥當勞「甩肉27公斤」　營養師說話了

印度3列車相撞釀233死！屍體「堆疊路邊」慘況曝　死亡數恐再攀升

日本去年新生兒77萬「史上新低」　總和生育率1.26追平低點

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實：遺體有多處他殺跡證

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

紐約地鐵遇2乘客吵架　男淡定吹薩克斯風助興

誤會柵欄固定...直接騎出去　「陷阱突降」後座急下腰躺平

海地總統遇刺案「主嫌被判終身監禁」　曾是毒販與美國政府線人

慘遭性騷擾！印度女選手「獎牌浸恆河」絕食遭逮　為Me Too奮戰

梅雨狂襲日本多人傷亡！聯外鐵路淹水停駛　旅客慘睡關西機場

還原印度列車相撞現場！逃死乘客：車廂撞擊後「像強震般」狂震亂滑

美CIA局長「秘訪中國」　間諜氣球事件後最高層級會晤

印度火車事故原因曝！3列車「5分鐘內連環撞」　他目睹軌道全是血

本世紀最慘！印度3列車相撞「233死近千傷」　政府宣布全國哀悼

體重破百男吃麥當勞「甩肉27公斤」　營養師說話了

印度3列車相撞釀233死！屍體「堆疊路邊」慘況曝　死亡數恐再攀升

日本去年新生兒77萬「史上新低」　總和生育率1.26追平低點

《瘋神》山豬翻出20歲激瘦帥照！六塊肌陽光男孩　網驚：不敢相信

涉性騷卻喊告！律師批「豬哥別假清高」：示範受害者為何困住自己

《模仿犯》太紅！邱偲琹零偽裝遊韓　弘大街頭被叫「彤妹」

台灣新火球男！潘文輝最速159公里　奪生涯首救援

曾遇性騷擾遭諷「吞忍求上位」　黃瀞瑩：為何錯的人還會是我？

剛準備營業！牛肉麵店「轟一聲」氣爆　祖孫3人燒燙傷、1遭割傷送醫

愛女涉毒品...不交錢就慘了　夫妻衝銀行領30萬「警員突破盲腸」

海地總統遇刺案「主嫌被判終身監禁」　曾是毒販與美國政府線人

慘遭性騷擾！印度女選手「獎牌浸恆河」絕食遭逮　為Me Too奮戰

好市多西瓜口吐白沫！過來人勸快丟「炸開會很臭」：蛆都在逃命

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

印度3列車相撞釀233死　屍體堆疊路邊

印度3列火車相撞！　120死、超過850人受傷

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

印度火車事故已50人死亡、500多人傷

美股收紅701點　那指攀13個月高峰

瑪娃襲日1人遭沖走！航班延誤星宇發紅包

印度火車對撞死傷攀升！　207死近千人傷

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

中美同桌　奧斯汀向李尚福握手致意

本世紀最慘　印度3列車相撞至少233死

最悲傷菜餚！「母生前最後料理」她邊哭邊吃

印度火車事故原因曝！3輛列車「5分鐘內連環撞」

蚊捲風撲來　上萬飛蟲盤旋如末日

體重破百男吃麥當勞「甩肉27公斤」　營養師說話了

更多熱門

相關新聞

印度火車事故原因曝！3輛列車「5分鐘內連環撞」

印度火車事故原因曝！3輛列車「5分鐘內連環撞」

印度東部奧里薩邦（Odisha）2日晚間發生重大火車意外，至今造成233人死亡及逾900人受傷，恐怕仍會攀升。據當地媒體報導，事故原因是2輛客運列車在同一地點先後出軌，車廂又撞上一輛貨運列車，2次撞擊僅相隔約5分鐘，釀成驚人傷亡，最新現場畫面可見救援工作今早仍在持續。而逃過一劫的乘客目睹煉獄場景，事後仍歷歷在目。

本世紀最慘　印度3列車相撞至少233死

本世紀最慘　印度3列車相撞至少233死

印度火車事故已50人死亡、500多人傷

印度火車事故已50人死亡、500多人傷

連生3女兒　印度爸把女嬰摔死醫院地板上

連生3女兒　印度爸把女嬰摔死醫院地板上

印度巴士墜橋10死　整輛底朝天撞爛

印度巴士墜橋10死　整輛底朝天撞爛

關鍵字：

印度

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

蔡阿嘎拍片「日本難吃5連鎖店」被炎上！網列5點怒了

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

左左右右國中畢業了！

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

羅志祥自拍被抓包「戴周揚青同款手鐲」！　再傳復合上熱搜

謝忻驚傳過夜「抖音天王」

雞排妹4句話翻譯蔡沐霖聲明　一排藍勾回應

起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

女棉被悶死老父　兄回家見屍崩潰

《魷魚遊戲》被揪出「假拍畫面」！工作人員全沒發現

更多

最夯影音

更多
配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證
爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面