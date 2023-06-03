印度3列車相撞釀233死！屍體「堆疊路邊」慘況曝　死亡數恐再攀升

▲印度3輛列車相撞造成超過230人死亡，屍體堆疊在路邊。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

印度東部奧里薩邦（Odisha）2日晚間發生2列客運列車、1列貨運列車相撞事故，目前死亡人數已攀升至233人，受傷超過900人，而現場慘烈狀況也在推特上曝光，只見列車幾乎被撞成廢鐵，罹難者的屍體也只能先堆疊在路邊，畫面相當恐怖。

More than 200 people died and about 900 injured in a train collision in eastern #India



According to preliminary data, the Shalimar-Chennai Coromandel Express train derailed, with several carriages ending up on a different track, followed by the Yeshwantpur-Howrah express train.… pic.twitter.com/1HJnug8AVW — NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2023

根據《印度斯坦時報》報導，這起意外發生在當地時間2日晚間7時左右，當時從班加羅爾開往西孟加拉省豪拉的「豪拉特快車」（Howrah Superfast Express）脫軌，撞上從加爾各答開往清奈的「科羅曼德快車」（Coromandel Express），官方指出還有一輛貨運列車涉及其中，目前還未釐清原因。

▲▼印度列車相撞事故死亡人數仍持續攀升。（圖／達志影像／美聯社）



從推特曝光的畫面可以看到，現場列車幾乎被撞成廢鐵，車廂全都裸露在外，許多幸運逃出的乘客看起來仍驚魂未定，而不幸罹難的乘客屍體則堆疊在路邊，現場一片混亂，也不停有傷者被擔架抬出。

英國獨立電視台（ITV）報導，事故現場照片顯示，救援人員爬上其中一輛列車殘骸尋找倖存者；根據社群媒體上分享的影片，數輛救護車抵達現場，有人從翻倒的車廂中被拉出來。有倖存者表示，當時他的周圍全是斷肢，很多人在衝撞之下身體被擠壓到扭曲變形。

奧里薩省政府首席秘書耶拿（Pradeep Jena）在推特（Twitter）發文表示，死亡人數預計還會增加。