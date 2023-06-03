印度火車對撞死傷攀升！　207死近千人傷

▲印度發生列車對撞出軌意外。（圖／翻攝自推特）

圖、文／CTWANT

印度東部奧里薩省（Odisha）2日晚間發生重大列車意外，2輛客運列車與1輛貨運列車發生對撞，造成207人死亡、900多人受傷。由於死傷者眾，現場至少出動了115輛救護車與數個消防隊。

綜合外媒報導指出，這起意外發生於2日晚7點20分左右，當時火車正在從加爾各答附近的 Shalimar 站前往金奈中央站的途中，在 Bahanaga Bazar 站附近。

▲印度發生列車對撞出軌意外。（圖／翻攝自推特）

奧里薩邦消防局局長薩蘭吉（Sudhanshu Sarangi）表示，目前已經在現場找到至少207具屍體。由於傷者人數眾多，目前也動員了100多名醫生前往現場搶救，但薩蘭吉推估，死亡人數有可能會繼續增加。

也由於現場災情慘重，目前現場至少出動了115輛救護車與數個消防隊，救難人員還在列車的殘骸中找尋倖存者。而目前為止尚不清楚列車發生對撞的原因。也由於現場死亡人數眾多，甚至一度出動卡車運送亡者屍體。

▲用拖拉機與卡車載運亡者屍體。(圖／翻攝自推特)

報導中也指出，印度過去曾在2016年發生致命性的列車意外，當時北方邦一輛列車脫軌，結果造成140人死亡，而這次的列車對撞意外已經遠遠的超過當年的死傷。

根據資料顯示，2021年，印度全國發生1.8萬起鐵路事故，死亡人數高達1萬6431人，根據2021年國家犯罪紀錄資料顯示，67.7%的鐵路事故是「從火車上墜落或與軌道上的人相撞」。

▲印度發生列車對撞出軌意外。（圖／翻攝自推特）

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