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香格里拉對話晚宴中美同桌　奧斯汀向李尚福握手致意

▲▼美國國防部長奧斯汀主動向中國防長李尚福握手致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長奧斯汀（右）主動向中國防長李尚福握手致意。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

「香格里拉對話」亞洲安全會議2日在新加坡登場，美國國防部長奧斯汀與中國防長李尚福等人在晚宴同坐主桌，先抵達會場的奧斯汀在李尚福到場後主動向前握手致意，但未有太多互動。

第20屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）2日至4日在新加坡香格里拉飯店舉行，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）2日晚間在開幕晚宴發表主題演講，台下嘉賓包括奧斯汀（Lloyd Austin）、李尚福等人。

時值美中競爭加劇，再加上中國拒絕美國先前提出李尚福與奧斯汀在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會的提議，美、中防長互動備受關注。

晚宴開始前，奧斯汀先行進到會場，與其他出席人士交談，李尚福則在幾分鐘後抵達；兩人雖同坐主桌，但中間隔了好幾個座位。新加坡副總理黃循財坐在奧斯汀與艾班尼斯的中間。

受到主辦單位限制，一般採訪媒體無法靠近主桌、近距離捕捉奧斯汀與李尚福的互動，但根據華爾街日報首席外事特派員卓菲莫夫（Yaroslav Trofimov）在推特發的影片，奧斯汀在李尚福抵達會場後，主動走向他打招呼致意，但兩人並未多做交談。

奧斯汀隨後走回座位，繼續與其他在場人士交談。由晚宴開放媒體採訪的部分看來，美中防長互動冷，反映雙方關係現況。

▲▼「香格里拉對話」亞洲安全會議2日在新加坡登場。（圖／路透）

▲「香格里拉對話」亞洲安全會議2日在新加坡登場。（圖／路透）

另外，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今年也親自到新加坡參加「香格里拉對話」並出席晚宴。列茲尼科夫與在場的加拿大國防部長安南德（Anita Anand）、新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）互動熱絡。

「香格里拉對話」由英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）主辦，奧斯汀、李尚福將分別發表演講。在地緣政治緊張局勢升溫之際，兩人演講內容格外受到關注。

主辦單位指出，「香格里拉對話」聚集來自亞太、歐洲及北美等地區的國防部長、軍事將領及資深國防官員，以及企業領袖與安全專家，共同討論關鍵的安全挑戰；估計今年將有近600名人士與會。

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